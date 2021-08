Señalan que PJF enfrenta dificultades por pandemia

02 min 30 seg

Rolando Herrera

Hora de publicación: 12:12 hrs.

La pandemia de Covid-19 dificultó el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), sobre todo en diciembre del año pasado, en el que, ante el número de contagios y fallecidos al interior de los tribunales y juzgados, suspendió sus actividades durante dos semanas, informó la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz.Al participar en la presentación del informe "El acceso a la justicia en México durante la pandemia de Covid-19. Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación", elaborado por distintas organizaciones sociales, Ortiz dijo que fue una situación inusitada como lo ha sido la pandemia en general."En diciembre (2020), su servidora fue la que se quedó en el receso y estábamos en semáforo rojo prácticamente en todo el País. Entonces, tomé la decisión, las dos semanas de diciembre, de mejor cerrar los tribunales por la razón de que en ese periodo fallecieron más de 30 personas y estaban enfermas más de 70."O sea, era una situación de que día con día me llegaban las noticias de que pedían la licencia por enfermedad o había fallecido un Magistrado o un juez", reveló.Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho, dijo que el cierre de los juzgados dificultó el litigio para los defensores de personas en situación de vulnerabilidad en un momento en el que requerían de mayor protección por estar, además, ahora expuestas a la pandemia."En resumen, lo que les podemos decir es que fue una ardua tarea litigar amparos durante la pandemia porque, efectivamente, hubo muchos reajustes, no solamente para nuestra vida cotidiana, como lo tuvimos que hacer frente a esta pandemia, sino que también hubo muchos ajustes en el Poder Judicial de la Federación", señaló.Por ejemplo, explicó, en los juzgados sólo se tramitaban asuntos denominados "urgentes", sin embargo, la definición del término quedó al libre arbitrio de cada juzgador o tribunal, por lo que en algunos se admitían demandas y en otros no, generando incertidumbre y dificultando la defensa.Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, dijo que antes de la pandemia se estimaba que mil millones de personas en el mundo no tenían acceso a la justicia, la Covid-19 vino a agravar esta situación afectando más a los más vulnerables."La pandemia ha afectado seriamente el funcionamiento de los sistemas judiciales, amenazando el derecho de las sociedades a tener un sistema de justicia que funcione e independiente", señaló.