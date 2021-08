Separa Santos a Muñoz en plena pretemporada

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 19:44 hrs.

Santiago Muñoz tiene la cabeza en Europa y así no le sirve a Santos Laguna.El técnico de los Guerreros, Guillermo Almada, informó que durante el viaje de pretemporada en Barra de Navidad, Jalisco, notó poco compromiso en el futbolista mexicoamericano de 19 años, quien desea partir a algún club del Viejo Continente, por lo que volvió a Torreón, donde decidirá su futuro."No lo veíamos con la mente puesta aquí, lo mandamos a Torreón para que él solucione, se tranquilice de su cabeza y tome una decisión, si después surge alguna oferta me imagino que la tomará, o no, esa no es más decisión mía, sino de él y del club."Pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario y nosotros precisamos gente con compromiso y que esté enfocado en el inicio del torneo", declaró el estratega.Almada, técnico del equipo subcampeón del Guardianes 2021, subrayó que la directiva y el cuerpo técnico han estado buscando la manera de que el ariete se mantenga en la escuadra, pero se han visto rebasados por la intención del futbolista de partir al Viejo Continente."Santi está enfocado un poco en su objetivo que es ir a Europa, entre nosotros prácticamente es de cuatro meses que estamos teniendo normalmente comunicación con él y con la familia, nos preocupaba mucho su situación, el club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa", detalló en entrevista con el club.