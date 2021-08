Separan a policías de Santa Catarina tras agresión

Luego de que se difundiera un video en donde elementos de la Policía de Santa Catarina sometieran con abuso de autoridad a un hombre, una fuente allegada al Gobierno municipal señaló que mientras investigan el caso, los elementos estarán separados de su cargo."Ahorita tenemos una reunión con el Secretario de Seguridad Pública y el Director de Seguridad Pública para ver qué fue lo que pasó, y el Alcalde, en este caso la Alcaldesa que está ahorita en funciones, Elizabeth Galicia, no va a permitir ese tipo de acciones y de agresiones contra los ciudadanos".La fuente indicó que no se descarta tomar acciones contra los elementos involucrados, aunque recalcó que primero se investigará el caso."Se está investigando, se va a hablar con las dos partes y por lo pronto los elementos están separados de su cargo; son seis elementos los que se encuentran separados", confirmó la fuente.Los hechos se registraron la noche del martes, alrededor de las 22:00 horas, sobre la Avenida Manuel Ordóñez, en donde un automovilista se detuvo al ver la agresión y la grabó con su celular para posteriormente subirla a redes sociales.En las imágenes se observa como el detenido, que está tendido sobre la carpeta asfáltica, es sujetado por tres elementos policiacos y uno de ellos le pone la rodilla en el cuello.Las autoridades municipales confirmaron que este no es el procedimiento protocolario, ni la técnica adecuada que deben utilizar los elementos policiacos.Del mismo modo, personal de Municipio indicó que ya se pusieron en contacto con la persona afectada, quien al momento de la detención viajaba en un vehículo con su familia y fueron testigos de los hechos."Un policía lo estrujó y como el señor no se dejó, lo aventó, ahí se le aventaron los tres policías, y uno le pone la rodilla en la cabeza; y eso pasó frente a la esposa y el hijo de 1 o 2 años del señor", dijo un testigo.El caso recuerda al de George Floyd, un afroamericano que murió el año pasado cuando un policía de Minneapolis lo sometió de igual forma causándole asfixia, lo que provocó protestas e indignación en diferentes partes del mundo.