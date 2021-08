Será Mauricio Ochmann el galán de 'Por Qué los Hombres...?'

02 min 00 seg

Lorena Corpus

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El elenco de la obraya tiene galán.Será Mauricio Ochmann quien se una a la actriz Aracely Arámbula y Anastasia Acosta para la gira que realizarán a partir de septiembre en Estados Unidos.En la puesta en escena, el actor dará vida al patán de la historia, basada en el libro de la autora estadounidense Sherry Argov . Su personaje es el de Jorge, quien tiene una relación con Dulce (Arámbula)."Es una comedia que tiene un gran mensaje y ese ha sido parte de su éxito, porque finalmente habla de cómo el hombre puede someter a la mujer y ella por no estar sola se deja humillar y explotar", explicó el productor Rubén Lara."Hasta que viene la amiga (Bárbara, interpretada por Acosta) le dice: 'no seas tonta, te voy a enseñar a que seas cabrona'. Y ella le enseña a que sea más difícil y ahí empieza el proceso de aprendizaje de Dulce, hasta que comienza a decir 'no' a su novio y él a valorarla", explicó Lara.Al final, la puesta pretende dejar el mensaje de no dejarse pisotear y tener dignidad."La obra sigue siendo actual porque maneja una situación que continúa muy de moda, como el maltrato a la mujer y cómo ella termina aprendiendo que nadie la maltrate", añadió el productor.La comedia sedujo por esta razón a Mauricio, quien es amigo de Lara desde hace años."Jorge es hombre guapo, seguro de sí mismo, que trata mal a Dulce, porque se da cuenta que ella quiere estar todo el tiempo, le está hablando".Con Lara, Ochmann llevó al teatro la puesta, pero después ya no pudieron coincidir en trabajar juntos."Ahora se dieron las cosas y está fascinado, porque ya ha visto la obra. Y es el único hombre en la obra y él como gran actor que es lo hará genial", señaló el productor.La gira de la puesta por Estados Unidos visitará Carolina del Norte, Raleigh, Los Ángeles, San José y Anaheim, así como Atlanta, Dallas, Las Vegas y Phoenix.