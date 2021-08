Será progresivo regreso a aulas; Estado aún no define fecha

01 min 30 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 12:07 hrs.

El Gobernador Jaime Rodríguez anticipó un regreso progresivo a las aulas durante el próximo ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, pero aún no está definida la fecha para permitir clases presenciales en el nivel básico.En una serie de publicaciones en Twitter, "El Bronco" informó que continúan las reuniones con el sector educativo para tomar "la mejor decisión".Rodríguez participa en una sesión virtual más con directores de colegios privados, y antes sostuvo otra con Alcaldes del Estado.Ante ellos, mencionó que 95 de los maestros del sistema público "decidieron" no regresar a clases presenciales en este momento."El 95 por ciento de los profesores del sistema público de educación, decidieron no asistir a clases de manera presencial", escribió el Gobernador."En unos momentos tendremos una reunión con autoridades educativas para seguir revisando el tema del regreso a clases presenciales"."El Bronco" dijo que el Estado no puede arriesgar a los estudiantes, y enfatizó que no hay suficientes camas de terapia intensiva para infantes."No podemos arriesgar a nuestros hijos, la decisión será de manera responsable. Actualmente, los hospitales tienen muy pocas camas de terapia intensiva para infantes, esa es una de nuestras mayores preocupaciones", publicó."Por nuestra parte, estamos adaptando la UNEME (Unidad de Especialidades Médicas) pediátrica para tenerla lista, preparándonos ante el posible y progresivo regreso presencial".Añadió que se reactivará el Hospital de Montemorelos para no saturar los del área metropolitana.