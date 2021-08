Sexenio de tres años

Desde el principio de los días políticos, la vocación natural del Estado ha sido el autoritarismo, que casi inevitablemente conduce al totalitarismo de Estado.



No importa que un Gobierno, aquí, allá y donde sea, llegue al poder con una agenda democrática clara y honesta, la praxis política lo empujará al lado contrario, presuntamente para acelerar el acceso popular a los beneficios sociales, al desarrollo, a la educación y a la salud, entre otros muchos campos de acción.



Después de eso, al no poder cumplir una transformación ascendente de la sociedad con buenos modos, el endurecimiento de la relación Gobierno-gobernados se produce casi imperceptiblemente por medidas autoritarias drásticas que el gobernante instrumenta o sostiene, frustrado por su fracaso como redentor, usualmente autodesignado como tal.



Está cerca ya de cumplir tres años como Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, cuyos índices de popularidad se mantienen elevados a la mitad de su periodo constitucional, gracias a su populismo pasado de modo. Pero van a la baja, presionados por el incumplimiento sistemático y mañoso de la mayoría de sus ofertas de campaña.



Eso provoca fatalmente, como antes en el tiempo presidencial de sus antecesores de todos los colores, que su rostro y el tono del mandatario actual acusen el desencanto irreversible del macuspano por sus pobres resultados como caudillo al que se le acabaron el tiempo, el aliento y hasta las ganas de mandar, pareciendo a veces que ya solo quiere irse a su finca chiapaneca, procazmente bautizada como "La Chingada".



Con más razón, además de su cara desencajada y su discurso errático, al Presidente lo traicionan sus ojillos de pejelagarto sorprendido en tierra, como pasó durante sus afirmaciones del pasado fin de semana en Villa Ahumada, Chihuahua.



"Estoy consciente de que podemos avanzar mucho en el terreno económico, en lo político, el que cada vez haya más democracia, que en el terreno social haya estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, protección desde la cuna hasta la tumba", dijo un Andrés Manuel casi solemne, pero inseguro.



"Y vamos hacia allá, pero si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia no vamos a ser recordados, como buenos gobernantes. Por eso es este desafío que acepto, el de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en nuestro País", lo que patentizó sus ansias de ser registrado aunque fuera con dos borrosas líneas en la historia, como pedía Albert Camus.



AMLO se merece -otorguémoselo- el beneficio de la duda. Hace tres años era un libertador en ciernes, al menos eso creía él. Guerrero en crecimiento siempre en "slow motion", lo que contradice la imagen bolivariana que busca, pues nunca ha estado realmente dispuesto a jugársela por la democracia y la libertad.



De hecho, el Presidente se convirtió finalmente -tres años bastaron en la silla de don Porfirio y hasta sobraron- en un ratón pueblerino de sacristía que ya sabe que no se puede y que, en los tres años constitucionales que le quedan de grillete, no se podrá levantar del suelo de la ignominia impotente al cielo de los caudillos victoriosos como Morelos, su admirado Morelos.



Por eso su Guardia Nacional porta ahora uniformes y mandos y efectivos militares o militarizados a fuerza. El comandante supremo no pudo con la corrupción policiaca civil, que tan fácil imaginó desbaratar cuando hace tres años juraba que sería obedecido y seguido por los mismos rufianes que vendieron o apoyaron a Peña, a Calderón, a Fox y a Salinas, quienes finalmente dotaron a López Obrador de la estructura de corrupción, traición, impunidad y trajes militares que a todos ellos les quedaban grandes.







