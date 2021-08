'Si no quieren presa El Zapotillo, serán corresponsables'

02 min 00 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 12:29 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los habitantes de la zona de El Zapotillo, en Jalisco, rechazan de manera definitiva la puesta en operación de la presa, serán corresponsables de la falta de agua en la región.En conferencia, aseguró que tratará de convencer a pobladores y ambientalistas sobre las alternativas que existen para evitar afectaciones en la zona y, al mismo tiempo, no desperdiciar la inversión millonaria que se realizó con la construcción del embalse."Voy a hablar con ellos y con los ambientalistas para ponernos de acuerdo, para ofrecerles una alternativa, es un gasto del Gobierno que no puede quedar en ruinas, pero no podemos hacer nada por la fuerza", dijo."Voy a decirles que, si no reiniciamos la obra, no se va comenzar, y ya en el sexenio no vamos a retomar el asunto, sólo crear unos bordos de protección para que no se inunden los pueblos. Pero quiero saber en definitiva qué podemos hacer y que compartamos la responsabilidad, porque si no se termina la obra no va haber agua ni para Los Altos de Jalisco, ni León".El Mandatario federal reiteró que también viajará el fin de semana a La Laguna para dialogar con quienes se oponen a la construcción de un acueducto que busca frenar el consumo de agua contaminada con arsénico en la región."Tenemos el problema que se consume agua con arsénico y no hay duda que tenemos aumento de enfermedades por esa contaminación. Entonces, estamos buscando la forma de llevar agua, vamos a hacer un acueducto de 50 km para llevar a Torreón, a Gómez Palacio, agua limpia, saludable", explicó."Pero resulta que iniciamos la obra, con una inversión de 10 mil millones de pesos y empiezan nuestros adversarios a usar esto y a promover amparos".Desde el pasado viernes, López Obrador advirtió que, si se presentan resistencias de carácter legal, su Administración no llevará a cabo la obra.Acusó a quienes encabezan la resistencia -desde líderes priistas de la CNC, hasta dueños de periódicos locales- de actuar con politiquería frente a un problema de salud pública.