'Siembra' ayuda para su esposo

02 min 00 seg

Gabriela Villegas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sentada en la banqueta de su casa, motivada en el amor y la esperanza de mejorar la salud de su esposo, enfermo de Alzheimer, Flora Rodríguez, de 83 años, espera a quien esté interesado en comprarle sus plantas.Su terraza está repleta de plantas de romero, teresitas, "teléfonos" y julietas. En su banqueta tiene hasta sandías.Esto le ha permitido ayudarse a cubrir los costosos tratamientos para Edelmiro González, su esposo desde hace 63 años.El primer día que Flora inició su negocio no vendió ninguna, pero eso no la desanimó ni le molestó."Estoy con las plantas, para que los días no se hagan tan largos", platica."Es lo que voy a hacer para ayudarme. Lo que pasa es que como ya no vamos al Seguro no nos dan medicina, ni nada, pues para completar las medicinas. No hemos ido al Seguro, ¿para qué?, con esta cosa (la pandemia) no hemos ido, tenemos un año de no ir al IMSS".Junto a Edelmiro, Flora crió a sus cinco hijos en el barrio de la Medalla Milagrosa, en el Centro de Monterrey, cuando él trabajaba en la Cigarrera. Ahora residen en la Colonia Arboledas del Virrey, en Apodaca."Tenemos a mis hijos, pero no me gusta pedirles porque cada quién tiene su propia familia", dice. El gusto por las plantas, recuerda Flora, lo tiene desde que era niña y solía recolectar flores de las acequias como ofrendas para la virgen en la Comunidad Los Arroyo, en su natal Montemorelos."Hay unas que no prenden, pero esas (las teresitas), me quedé admirada. ¡Señor, gracias!, porque solas me nacieron en las macetas grandes y yo las traspasé a los botecitos".Todas las mañanas Flora pasa por el altar que colocó en las escaleras de su casa y agradece por otro día de vida."Tengo mi altar, cuando vengo para acá rezo para que las gentes se alivien, ¡Gracias, Señor, que amanecí!".