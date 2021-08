'Siempre dan menos gas; perverso, si es por tope a precio'

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que siempre ha existido la queja de que comisionistas entregan menos gas en los cilindros y que sería "mucha perversidad" que por el tope a los precios se diera la orden de no llenarlos por completo."Yo creo que siempre ha habido esa queja de que el gas no alcanzaba para muchos días, eso siempre se ha padecido desgraciadamente, entonces no es un asunto nuevo, no es que como se puso un precio máximo, ahora se están cobrando a la mala, no llenando los cilindros."De todas maneras vamos a seguir presionando y se tiene que resolver este asunto. El Gas Bienestar, además de que se va a ofrecer a un precio justo, va a llevar la garantía de que va a entregarse completo, ese es el compromiso que se está haciendo", señaló en conferencia matutina.¿No es que se estén desquitando con los consumidores por el tope a los precios?, se le cuestionó."No, no, no, yo quiero incluso hasta agradecerles porque cumplieron, sí hubo una disminución del precio y esto ayuda, y eso es lo más importante, a la economía popular, eso es lo principal, pero también ayuda para que no se dispare la inflación."No puede ser que bajaron y que de inmediato dieron la orden 'a ver, no llenen los cilindros', sería mucha perversidad. Y tenemos que confiar en la gente, porque si no confiamos y pensamos que todos son malos y que todos son corruptos, y que todo está podrido, pues no", indicó el Mandatario federal.¿Se ampliarán los operativos para verificar que efectivamente se den los cilindros completos?, se le insistió."Sí, sí, porque no es nada más el precio, sino también que alcance el gas, que esté completo el cilindro de 20, de 30 kilos."La gente lo sabe y tampoco nos podemos apresurar a decir que ya están entregando cilindros con la mitad, porque no es así, hay que esperar un poco", pidió el Presidente.REFORMA publicó este martes que los comisionistas que protestaron y bloquearon la venta del gas la semana pasada, ahora están vendiendo cilindros ordeñados y sin los kilos completos para recuperar sus ganancias.Se realizó un recorrido para comprar tanques de gas a vendedores que controlan las calles de las Alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc.Los cilindros fueron adquiridos y luego pesados, tomando como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011 sobre "productos preenvasados" que utiliza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).La semana pasada los vendedores del combustible realizaron paros y bloqueos en ocho estados del centro y sur de País alegando que el nuevo precio del gas reducía sus márgenes de ganancia.