Siete proyectos favoritos

Javier Livas

en EL NORTE

4 min

Sabido es que quise ser Gobernador, como mi padre. Intenté por el PAN en 1991 en una convención controvertida y me adelanté como candidato independiente antes de que la ley lo permitiera en 1997. No se pudo, ni modo.



Dediqué mucho tiempo a identificar los cambios que Nuevo León requería y sigue requiriendo. Tengo mi lista a "Samuelclós". Son mis siete proyectos favoritos en los que he trabajado arduamente.



En primer lugar, está el Nuevo Código Procesal, en el que trabajamos César Garza García y yo durante nueve meses con una dedicación extenuante. Fernando Elizondo nos encomendó el proyecto, pero Natividad González Parás se rehusó a implantarlo.



Baste decir que nos nutrimos de las mejores reglas procesales de México, Estados Unidos y Europa. Aseguraba una justicia pronta y confiable. Los juicios transmitidos por internet, para crear cultura cívica. En tres audiencias semiorales salía una sentencia. No más de tres meses para la primera instancia y propiciatorio de la conciliación de las partes.



Mi segundo proyecto ha sido la transparencia. Con Felipe de Jesús Cantú la pusimos de moda en 2001 en Monterrey. Fue uno de los pocos proyectos exitosos de Vicente Fox. Desgraciadamente, la ley salió burocratizada y por ende costosa, innecesariamente. Todo ese gasto en el IFAI es perfectamente prescindible si se repara la ley. Entre otras cosas, castigar a los funcionarios que oculten información.



Otro de mis proyectos favoritos ha sido proteger a los no fumadores. Héctor Gutiérrez, siendo líder del Congreso del Estado, me pidió mi opinión y la ley vigente dice lo que tiene que decir. Desgraciadamente el Gobierno de "El Bronco" se rajó y cedió ante los restauranteros, ajenos a los daños del humo del cigarro. Basta seguir el ejemplo que dejó el Dr. Emilio Jacques y ser estricto con las multas ejemplares.



Como número cuatro, pero de vital importancia, está reordenar la estructura de Gobierno para crear una Administración en tiempo real. Por razones desconocidas, ningún Gobierno del planeta la implanta. Será que este sistema produce en forma automática una transparencia total. No hay secretos. El público se entera de todo y la eficiencia sube a niveles nunca vistos.



La tecnología no solo existe, sino que se ha mejorado tanto que es algo fácil de instalar gracias al poder que nos dan los iPhones.



Número cinco: software comunitario, o e-community. Este proyecto es nuevo. Se trata de llevar acceso a internet a todos los pequeños negocios del Estado o de un municipio. En este proyecto confieso tener un conflicto de interés porque es algo en lo que yo he estado trabajando personalmente. Este software novedoso es tan versátil que permite a una lonchería anunciar sus tortas a un costo ínfimo, mucho más barato que una webpage o aplicación móvil especial.



La idea a explorar es que en vez de que un Gobierno o municipio gaste en hacerse publicidad podría habilitar con internet a miles de pequeños comercios, y de paso publicar noticias o informarlos de eventos próximos. La ventaja de esta e-community es que también sirve para empadronar y organizar elecciones. Algún día, sin duda, diremos adiós al INE y sus autoridades estatales.



El proyecto número seis también es novedoso. Se trata de que el Gobierno compre energía generada in situ. Ya es posible y por ende deseable producir energía eléctrica en el lugar donde se consume, sin necesidad del desperdicio por las bromosas líneas de transmisión y las explotadoras tarifas de la CFE.



Por último, me gustaría ver a Nuevo León más soberano con la riqueza que produce. Rogelio Ramírez de la O acaba de tomar posesión en Hacienda. Será coincidencia fortuita, o suerte, pero este séptimo proyecto para mí que pinta bien. Es una persona inteligente y sensata.



Lo más destacable de todos estos proyectos es que no cuestan dinero, sino que lo ahorran o lo producen... y bastante. Quedamos, eso sí, expuestos a las envidias, a los celosos, a los pesimistas y a los que no practican soñar con un nuevo y mejor futuro.



Todo lo que vale la pena empieza en la imaginación. Que cada quien configure su propia lista.







javierlivas@gmail.com









Abogado, MBA. Una iniciativa suya modificó la Constitución del Estado de Nuevo León en 2004 para incorporar la transparencia como garantía individual en el proceso jurisdiccional. En 2001 fue nombrado como Presidente de la primera Comisión de Transparencia de la ciudad de Monterrey. Colaboró en la Coordinación Política de la exitosa campaña a la presidencia de Vicente Fox en el año 2000.