Sigue en Cuauhtémoc diálogo... sin transición

Eduardo Cedillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, confirmó que, si bien el diálogo con el actual Edil, Néstor Núñez, ha continuado, no se ha intercambiado información sobre la transición.Dicho proceso sigue retrasado, justo como lo establece el cambio a los Lineamientos para la instalación de las Comisiones de la Entrega Recepción de las Alcaldías, y se mantendrá así hasta el 1 de septiembre."Todo está detenido por un tema legal; sin embargo, el Alcalde Néstor Núñez, me ha estado llevando a algunos recorridos para conocer las instalaciones de las territoriales, de las casas de cultura, de los centros deportivos de nuestra demarcación", indicó Cuevas.Detalló que la semana pasada dieron inicio con estas reuniones y que fueron cuatro en una semana."Ha sido muy cordial, ha sido atento, me ha brindado información importante en cada una de las territoriales, de los deportivos para que nosotros podamos brindarle lo mejor de lo mejor a los vecinas y vecinos", resaltó.Durante todo agosto, hasta que se instale formalmente el proceso de recepción en la demarcación, los políticos se reunirán tres veces a la semana.La Alcaldesa electa subrayó que las transiciones deben avanzar y que no se debe actuar bajo capricho, por ello, llamó a una madurez política; al mismo tiempo, celebró el arranque de las transiciones en algunas administraciones."Felicito y me siento muy contenta por los que van avanzando en su transición. Ojalá que así se dé en todas las demarcaciones", destacó.Por su parte, Luis Gerardo Quijano, Edil Electo de Magdalena Contreras, entregó el cargo y lamentó que no se hayan iniciado o continuado, según el caso, con la transición en las alcaldías.