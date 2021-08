Sigue pagando tu crédito aunque pierdas el empleo

Angélica Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Perder el empleo es una situación que, además de causar estrés, afecta financieramente y pone en riesgo el patrimonio.Pero no todo el panorama es negro.Si es tu caso y estás pagando un crédito hipotecario, puedes echar mano de los seguros de desempleo.¿Y si tu préstamo es con el Infonavit?Existe el fondo de protección de pagos.Éste se incluye en todos los financiamientos otorgados a partir del 2009 y se puede utilizar cada 5 años durante la vida del crédito.El pago de este seguro se realiza de forma automática junto con tu mensualidad, es decir, ya está incluido.Consiste en que durante 6 meses sólo pagas el 10 por ciento de tu mensualidad y el fondo de protección cubre el resto.Para aprovecharlo, el despido debe ser injustificado, por lo que no se puede usar si renunciaste de forma voluntaria o si se tiene una incapacidad o invalidez.También se debe tener al menos un mes desempleado.Y el contrato que se tenía con la empresa debe ser indefinido, es decir, se excluyen relaciones laborales por honorarios, medio tiempo o eventuales.Además, se deben tener al menos 6 meses de antigüedad con el crédito y estar al corriente con los pagos.Si no cumples los requisitos para usar el seguro puedes pedir una prórroga.La prórroga total del Infonavit aplica cuando perdiste el empleo y han pasado tres meses desde que dejaste de pagar tu crédito.Tienes derecho a este apoyo hasta por 12 meses consecutivos y hasta 24 meses durante la vida del préstamo.Debes tomar en cuenta que en la prórroga el 100 por ciento de los intereses se acumulan y se suman a tu deuda, por lo que eventualmente tendrás que pagarlos.Si tu hipoteca la tienes con una institución financiera debes acercarte o checar tu contrato para que veas en qué consiste tu seguro de desempleo."Puede cubrirte entre 3 y 9 meses, dependiendo de la institución financiera."Si echas mano de ese seguro no tienes que devolverle lo que pagó, porque ya estás pagando ese seguro dentro de la mensualidad", dice Roman Ángeles, asesor hipotecario.Este seguro puedes usarlo cuando haya habido un despido, recorte de personal, recorte masivo o casi cualquier situación que no sea renuncia voluntaria."Pero no sólo es eso, si por alguna razón quedaste incapacitado y tienes que reposar por dos o tres meses, durante tu incapacidad puedes echar mano de este seguro de desempleo", comenta el bróker hipotecario.Comenta que la mayoría de estos seguros cubren desempleo e incapacidad temporal.