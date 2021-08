Solicita Víctor a Samuel revisar gasto en escuelas

02 min 30 seg

Victoria Félix

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ante las sospechas que pudo haber desvío de recursos de los 150 millones de pesos etiquetados para el mantenimiento de escuelas, debido a que los planteles continúan en malas condiciones, el Senador del PAN, Víctor Fuentes, lanzó un llamado al gobierno entrante para poner lupa al gasto."Es muy importante que, entre otras cosas, el próximo gobierno revise muy bien todo el gasto al mantenimiento de toda la infraestructura educativa, no solamente estos 150 millones que estaban etiquetados, sino todos los conceptos", señaló en entrevista el legislador federal por Nuevo León."Sería muy desafortunado encontrar facturas, que no lo dudo, de servicios facturados, pagados y no realizados".A una semana del inicio del próximo ciclo escolar, EL NORTE publicó que cientos de escuelas públicas están dañadas, saqueadas y sin servicios por el abandono de 17 meses de pandemia, pese al compromiso del Estado por repararlas.Ayer, representantes de asociaciones de padres de familia y Diputados cuestionaron el uso del fondo de 150 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de este año para el mantenimiento de los planteles educativos, pues los daños en las aulas son evidentes."Es importantísimo revisarlos muy profundamente, exhaustivamente, estos 150 millones y los demás rubros que tienen que ver con el mantenimiento de infraestructura educativa, seguramente ahí se pueda dar el caso de uno de los tantos desvíos", mencionó el Senador.