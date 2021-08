Space Time

Aldo Farías

en EL NORTE

3 min

Al igual que muchos acudí este fin de semana a ver Space Jam 2, bueno la verdad es que fui a verla al día siguiente de su estreno en México porque fue una larga espera desde la primera vez que se especuló que LeBron James tomaría la antorcha de Michael Jordan para la segunda parte del filme, que si no me falla eso fue después del segundo campeonato con el Heat de Miami.



Tengo 32 años, soy de 1989, así que soy justo el target Milenial/chavoruco de la franquicia y lo pude confirmar al verme rodeado de más personas de mi generación, la mayoría portando alguna prenda en alusión a la NBA, algún equipo, LeBron James, Michael Jordan o la marca Air Jordan.



Al final de la película el conejo Buggs Bunny se despide entre lágrimas con su clásica frase de los Looney Tunes, en lo que para mí es un mensaje muy claro de cambio generacional en la industria del entretenimiento deportivo. Pareciera como si fuera ayer cuando se hablaba del aquel chico de alto precio al súper draft del 2003, pero la realidad es que han pasado casi 20 años y actualmente James es un veterano consagrado de la asociación con el deseo de ganar más títulos en la parte final de su carrera.



La ultima final entre Bucks y Suns marca la nueva era de la NBA ya que hasta ese momento LeBron James había estado en nueve de las últimas finales, mientras que Steff Curry, con Golden State, había participado en cinco de las seis anteriores.



Fue tanto el impacto que causó en el gremio la postemporada de Try Young, Giannis Antetokounmpo y Deben Booker que el Rey James tuvo qué sacudir Los Angeles, destapando trucos gerenciales del pasado, para volver a formar un súper equipo competente ante las nuevas estrellas de la liga. Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Malik Monk, Kent Bazemore y Dwight Howard unirán fuerzas con LeBron, Anthony Davies y compañía en los Lakers en una nueva versión de los súper equipos en la NBA.



Estos movimientos en la agencia libre provocaron una ola de críticas en redes sociales sobre los jugadores partícipes, a lo que varios minimizaron llamándolo "hate". Cómo les explicamos que ese hate que reciben no es más que el reproche hacia la fórmula de los súper equipos que LeBron hizo popular en Miami.



Acepto que el Big 3 de Boston fue muy emocionante, que aquel Heat de Miami era poesía en la duela sobre todo con sus alley oops, que la historia de Cleveland fue memorable sobre todo por ser una ciudad deportivamente hablando perdedora, pero de un tiempo a la fecha esta fórmula ya cansó al público y algo mucho peor es que dejó de ser efectiva en el juego.



Por eso celebramos el triunfo de una súper estrella como Atentokounmpo, que eligió quedarse con su equipo para ser campeón. Algo que, afortunadamente para su legado, LeBron regresó a Cleveland para cumplirlo, algo que Michael Jordan tardó siete años en conquistar.



Sí, ya sabemos que Space Jam 2 es mala y que LeBron James es un penoso actor, pero fuimos a cerrar el círculo de una generación.





Twitter: @AldoFariasGzz