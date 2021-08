Spencer y Hudson: unidas por el misterio en 'Truth Be Told'

03 min 30 seg

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La periodista de investigación Poppy Parnell ( Octavia Spencer ) está de vuelta con su podcast sobre crímenes para resolver un nuevo caso, en el cual ayudará a su amiga de la infancia Micah ( Kate Hudson ) a descubrir quién estuvo detrás del asesinato de su esposo.Sin embargo, cuanto más se adentre a escarbar en el pasado para descubrirlo, ambas traerán antiguos demonios a la mesa y tendrán que enfrentarse a sus propios errores, inseguridades y secretos, poniendo a prueba su amistad y confianza. Todo esto ocurre en la segunda temporada de Truth Be Told , que llega este viernes 20 de agosto a Apple TV+."Para mí, la confianza y la lealtad son las cosas más importantes. No tengo gente cercana a mí en la que no confíe porque ahí es de donde parte el amor, y esa es una de las cosas que me encantan del personaje de Poppy, que es muy leal y logramos ver su relación con la confianza y cómo la maneja con la gente a su alrededor."Y lo veremos aún más en esta temporada con Micah. Ellas han sido amigas por mucho tiempo pero se cuestionarán qué tan bien conoces a alguien y qué tan leal le debes ser, y creo que eso fue muy divertido de interpretar. Fue una mezcla de emociones muy buena", explicó Spencer, en entrevista por video.Involucrarse en esta nueva entrega, de 10 episodios, fue sumamente gratificante tanto para la ganadora del Óscar, quien funge también como productora ejecutiva del show junto a Reese Witherspoon , como para Hudson, nominada a dicho galardón, pues, pese a que dentro de la ficción se verán confrontadas, su química y amistad hicieron que en el set gozaran al máximo de la experiencia."Raramente lloro al final de las grabaciones de un show o una película, y cuando esto terminó, simplemente no podía parar, empezando porque estuvimos todos juntos en esto en medio de la pandemia y nos apoyamos mucho para mantenernos lo más protegidos posible."Y creo que justo por trabajar en ese ambiente todos conectamos mucho, porque veníamos de estar aislados en nuestras casas a encontrarnos con esta hermosa familia en el set. Todos fueron maravillosos y eso realmente se logra por el líder, que en este caso fue Octavia. De verdad ella puso el tono para crear la experiencia más maravillosa", destacó Hudson.En la segunda parte de la producción, en la que también participan Mekhi Phifer, Christopher Backus, Tracie Thoms, Haneefah Wood y Alona Tal, entre otros, todo está listo para lidiar con traumas del pasado y buscar seguir adelante, algo a lo que ambas se han enfrentando en la vida real con el apoyo incondicional de sus familias."Definitivamente, la familia es la que te ayuda a lidiar con tus demonios y traumas, e incluyo a mis amigos en ella porque está la familia en la que nacemos y la que escoges y te elige, y es mi familia quien continuamente me da apoyo, me inspira, me mantiene humilde."Y creo que siempre es importante tener gente alrededor que te ve y acepta por lo que eres, y me emociona porque es esto lo que exploramos esta temporada", compartió la estadounidense.