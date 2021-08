Stephany Mayor da positivo a Covid-19

01 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 18:40 hrs.

Tigres Femenil perdió a dos jugadoras por contagio de Covid-19.Una de ellas es la goleadora Stephany Mayor, quien dio positivo y se perderá el partido de este lunes ante Atlético de San Luis.Aunque sólo se reveló que Mayor era una de las contagiadas, en la convocatoria del club para el partido ante las potosinas, no apareció Bianca Sierra.En un comunicado se detalla que las pruebas se realizaron el jueves como parte de los protocolos sanitarios que se hacen por el Covid-19."Se realizaron 41 pruebas y dos arrojaron resultados positivos, una de ellas correspondiente a Stephany Mayor, por lo que, de acuerdo con el protocolo de la Liga MX y el sector salud, ya se procedió a separar a ambas jugadoras de la delegación", publicó el club.Mayor se pronunció en redes sociales, exhortando a seguir cuidándose por el alto número de contagios por Covid-19."Di positivo en las pruebas de Covid, afortunadamente soy asintomática; me encuentro bien y en esta ocasión me tocará apoyar al equipo desde mi casa para cuidar a todas las del equipo y en especial a Bianca Sierra, que le tocó cuidarme. Sigamos cuidándonos y no bajemos la guardia", publicó Mayor.Este lunes, Tigres Femenil recibe al San Luis en la Jornada 5 del Torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil.