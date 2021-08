Su arte escucha a las aves

El silencio que trajeron los primeros meses de la contingencia sanitaria ayudó a que la artista Angélica Piedrahita se encontrara con otros sonidos que antes eran opacados por los ruidos de las fiestas o la movilidad.Era el canto de las aves."Empecé a darme cuenta de que había otras cosas que escuchar. Desde antes me parecía interesante el sonido de las aves, pero no me había dado el permiso de escucharlo", comparte la creadora colombiana radicada en Monterrey.Eso la llevó a hacer recorridos en el campo para grabar los cantos, leer sobre las aves y a estudiar bioacústica.Así empezó su proyecto "Biopoéticas", en el que ha documentado el canto de las aves en distintos puntos de la Ciudad, identificando su especie.Para la investigación, Piedrahita se asesora e intercambia ideas con los ornitólogos Marilyn Castillo y Leonardo Guzmán, con quienes imparte el "Taller de avistamiento y escucha de aves" en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA) de la UANL.Antes de la pandemia, la artista trabajaba en otros proyectos que implicaban más interacción con el público.Uno es "Heartprint: acoustic tactics to tune with each other", que comenzó en el 2018 junto al crítico de arte Érick Vázquez, que consiste en sesiones grupales para escuchar el corazón.En las primeras era a través de bocinas y en las segundas con un sistema que permite grabar, mezclar y transmitir los ritmos cardiacos entremezclados entre los asistentes.Pero con la distancia entre las personas que demanda la pandemia, el proyecto se tuvo que pausar. Fue en ese momento que surgió "Biopoéticas", que cuenta con una beca otorgada por el CEIIDA.Para la artista, ambos proyectos tienen una relación, porque involucran una escucha activa al otro."Siento que es una forma de empatizar con otros seres con los que habitamos los mismos espacios", dice la catedrática de la UDEM.Dentro del festival Arte en Vivo, "Biopoéticas I" se presentó en el Centro Cultural Plaza Fátima, en noviembre pasado.La pieza sonora reunía el canto de las aves que rondan los árboles de Calzada San Pedro y La Huasteca, como zanates, bienteveo y palomas. También calandrias que grabó a las afueras de la Ciudad, y mirlos que escuchó en su casa.Por las mismas fechas, Piedrahita mostró la segunda parte del proyecto en la exposición "Gritos, chillidos, graznidos, chirridos, barullos y otros cotorreos", en el espacio Transliterado.Eran grabaciones de las aves en la Alameda, como loros tamaulipecos y pericos mexicanos. La muestra incluyó un video donde ella trata de imitar a las aves."Empecé a hacer ejercicios vocales en los que intenté volverme cotorro, tratar de imitarlos y comunicarme con ellos", expresa."Termina siendo un ejercicio muy desesperado de comunicarme con esas otras especies, y también es divertido. Porque las artes son eso: abrir esta puerta a la ficción".Y en "Biopoéticas 3", su exposición que estará hasta octubre en CEIIDA, Piedrahita destaca el canto de los cardenales que grabó en la zona de Mederos.Además de una instalación sonora, la artista muestra sonogramas en impresión digital, que son imágenes cuyas formas se definen por las ondas sonoras.Las realizó a partir de las grabaciones utilizando el programa Raven, especializado en bioacústica y creado por la Universidad de Cornell.También hay algunas imágenes gráficas que provienen del sonido de un perico, un loro y un zanate.Y basándose en algunos sonogramas, la artista realizó pequeñas piezas en cerámica, con trazos que siguen las gráficas de una manera más plástica."Todas las exposiciones están relacionadas con los lugares donde habitan esas especies, un poco rindiéndoles tributo", resaltó."Busco seguir mapeando la Ciudad en cuanto a sus habitantes no humanos".En su práctica artística, Piedrahita ha explorado la ciencia a través del arte.Como la relación entre la luz y el sonido en "Estridulaciones" (2013) o la historia de la fotografía estereoscópica en "Estéreo Nostalgias y Telepaseos por un Lugar en el Caribe" (2018).Pero "Biopoéticas" es diferente."En los últimos años hay una necesidad de cuestionar la ciencia y la tecnología, y su labor", reflexiona."No es solo un apego a la ciencia que es la verdad, sino que la ciencia me permite abrirme de corazón, entender lo subjetivo en la ciencia y lo objetivo en las artes".- Exposición Biopoéticas 3, de Angélica Piedrahita- Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA) de la UANLCampus Mederos- Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas; hasta octubre- Entrada libre*Para visitar la expo, es necesario llegar un formulario, disponible en la página de Facebook del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes UANL