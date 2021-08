Subastarán en Las Vegas obras de Picasso

MGM Resorts venderá 11 obras de Pablo Picasso que podrían generar ingresos de hasta 104 millones de dólares, el próximo 23 de octubre.La venta, que se llevará a cabo en vivo en el Bellagio, en Las Vegas, y será realizada por Sotheby's, incluirá pinturas, trabajos en papel y cerámica."Nuestra colección ha evolucionado con el tiempo", dice Ari Kastrati, director de hotelería de MGM Resorts."Nuestro objetivo con nuestra colección siempre ha sido evolucionar aún más, enfocarnos en la diversidad y dar voz a artistas subrepresentados. Hemos hecho un gran trabajo con eso a lo largo de los años, y creemos que ahora es el momento de redoblarlo".Ese esfuerzo de diversidad abarca sin limitarse al trabajo de mujeres, artistas de color y de la comunidad LGBT, dice Kastrati, aunque declina a comentar si la totalidad de los ingresos de la venta se destinará a la compra de obras de esos artistas.Los detalles de la subasta están listos para ser el centro de atención.Se espera que el lote principal sea la pintura de Picasso de 1938 "Femme au Béret Rouge-Orange", que representa a la amante y musa del artista, Marie-Thérèse Walter, y cuyo valor estimado va entre 20 millones y 30 millones de dólares.Como muchas de las otras obras de arte a la venta, la pintura fue adquirida a fines de la década de los 90 bajo la dirección del fundador del Bellagio, Steve Wynn, notable coleccionista de arte.La empresa matriz del Bellagio, Mirage Resorts, se fusionó con MGM Grand en 2000, convirtiéndose en una entidad que pasaría a ser MGM Resorts International en 2010.Nueve años después de eso, MGM Resorts vendió el Bellagio a Blackstone Group en un acuerdo de 4 mil 250 millones de dólares, aunque MGM Resorts sigue operando la propiedad.A lo largo de todos estos años, los Picassos permanecieron bajo la propiedad de MGM Resorts, dijo un portavoz de Sotheby's, colgando de las paredes del restaurante del Bellagio denominado acertadamente Picasso.El retrato de Marie-Thérèse colgaba sobre un aparador, mientras que el cuadro de 1969 "Buste d'Homme", valuado entre 10 millones y 15 millones de dólares, colgaba detrás de la barra del restaurante.Y el "Homme et Enfant a gran escala", también de 1969 y que su valor se estima entre 20 millones y 30 millones, colgaba sobre otro aparador en el salón del restaurante.Otras obras importantes se encontraban en lugares igualmente accesibles."Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs", de 1942, avaluado entre 10 millones y 15 millones, colgaba sobre una banqueta junto al "Nature Morte aux Fleurs et au Compotier", de 1943, avaluado entre 6 millones y 8 millones de dólares.También hay una serie de lotes con precios comparativamente más bajos.Una jarra de terracota blanca de 1954 está avaluada 60 mil y 80 mil dólares; un gouache sobre papel de 1967, "Tête d'Homme", tiene un valor estimado de entre 1.5 millones y 2 millones de dólares.Antes de su venta, las obras viajarán a Nueva York del 7 al 13 de septiembre; se enviará una selección más pequeña a Taipéi y Hong Kong a finales de mes.La venta en sí se llevará a cabo en una versión recreada de la sala de ventas de la casa de subastas en el Bellagio, señala un comunicado de Sothebys.Kastrati está planeando eventos satélites junto con la venta.Habrá una exposición de objetos de lujo, incluidos automóviles, relojes y carteras en el resort MGM ARIA, que luego se venderán en Sotheby´'s, y dice que hay otros eventos en proceso."Esperamos que esto pueda ser un evento anual", dice.El restaurante Picasso, sin embargo, no se quedará con las paredes vacías. Hay otras 12 obras de arte del artista en la Colección de Bellas Artes de MGM, algunas de las cuales se utilizarán para reemplazar las obras de arte que se vendan."Tenemos un restaurante llamado Picasso", dice Kastrati. "Para que podamos mantener el nombre en la puerta, por supuesto que tenemos que mostrar el trabajo de Picasso".