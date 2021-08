Sube crudo ante incendio en plataforma de Pemex

02 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 18:44 hrs.

Los precios de crudos pesados aumentan en la costa del Golfo de Estados Unidos, mientras el mercado se prepara para posibles interrupciones de México por un incendio que cortó su producción 25 por ciento.El incidente ocurrió en una plataforma marina en Ku-Maloob-Zaap, operada por Pemex, lo que detuvo la producción en más de 400 mil barriles por día (bpd).La producción y las exportaciones podrían tardar semanas en volver a la normalidad, dijeron fuentes.Pemex no respondió a una solicitud de comentarios.Los precios de los crudos pesados con alto azufre en la costa del Golfo de EU, el mayor receptor de petróleo mexicano, han comenzado a subir a medida que las refinerías buscan barriles de reemplazo, dijeron operadores.Antes del incendio, el crudo Mars se negociaba en niveles más débiles en casi un mes, pero hoy estaba abajo en 2.35 dólares respecto a los futuros de referencia.El Western Canadian Select (WCS) en Alberta también comenzó a fortalecerse con la noticia de la interrupción.Los futuros del petróleo Brent ganaron este martes 2.30 dólares, o un 3.35 por ciento, a 71.05 dólares por barril; mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EU subió 1.90 dólares, o un 2.89 por ciento, a 67.54 dólares.En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, cotiza a 64.40 dólares, según datos de Pemex.Chevron Corp, Phillips 66 y Valero Energy están programado que reciban cargamentos de crudo mexicano en los próximos días, según fuentes.Las firmas de refinación y comercialización se están preparando para retrasos en las entregas y la posibilidad de fuerza mayor por parte de Pemex, comentaron operadores.El accidente amenaza cada vez más el flujo activo de petróleo mexicano, especialmente el crudo Maya, hacia la costa del Golfo de EU, donde muchas refinerías lo utilizan como su principal fuente de crudo pesado."Definitivamente habrá algunos asuntos por resolver (con flujos y entregas)", dijo una fuente familiarizada con las operaciones de Pemex.Tres operadores que son compradores habituales de crudo Maya para EU y Europa dijeron que esperan un aviso de fuerza mayor por parte de Pemex si los pozos no se reconectan en los próximos días.Pero aún no está claro si será necesaria la fuerza mayor o la suspensión de contratos.