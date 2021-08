Sugiere SEP a profesores ¡tronar globos de otros!

02 min 00 seg

Natalia Vitela

Hora de publicación: 23:08 hrs.

En medio de la pandemia, la SEP sugirió a docentes dinámicas de integración consideradas por virólogos y especialistas como riesgosas e incluso una tontería, como tronar globos inflados por otros profesores.La guía "Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar 2021-2022. Educación Preescolar, Primaria y Secundaria", elaborada por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Subsecretaría de Educación Básica, de la SEP incluye diversas actividades y acciones.Aunque no se plantea como obligatoria, una de ellas consiste en distribuir a cada miembro del colectivo un globo y un papel en blanco."Escriban en el papel una frase que exprese el gusto que les da volver a la escuela", apunta el documento dirigido a maestros que, entre otras cosas, aborda "acciones de limpieza, higiene y salud necesarias para reducir el riesgo de propagación del virus SARSCoV-2".La guía, en cuyo directorio no se consigna la participación de algún responsable de la Secretaría de Salud, después aconseja enrollar bien el papel e introducirlo en el globo inflado, amarrarlo y aventarlo al aire sin que caiga al suelo y después tomar un globo que no sea el propio."Por turnos, cada uno desamarra o revienta el globo y lee lo que dice el papel", plantea.Es una verdadera tontería, consideró en Twitter, el virólogo Andreu Comas, miembro del Consorcio Mexicano para Vigilancia Genómica (CoViGen-Mex).Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, advirtió en entrevista que es una actividad riesgosa que definitivamente debe estar fuera de la guía, dado el riesgo de contagio por exposición a aerosoles.El anestesiólogo Isaac Chávez Díaz cuestionó a través de sus redes sociales: "Actividad: Inflen un globo y escriban bienvenidos al mundo del COVID".La química Ale H. Salcedo tuiteó "@SEP_mx ¿Qué parte de EL COVID19 se encuentra en los AEROSOLES, no has entendido?".