Supervivencia

Carlos 'Warrior' Guerrero

en EL NORTE

Luego de estar casi cinco meses fuera de casa, regreso con la satisfacción de haberme topado con un proyecto que me ha dejado una vasta y enriquecedora experiencia. Conducir y narrar un reality de supervivencia bajo condiciones extremas me ha hecho entender y valorar la vida desde otra perspectiva.



Me queda claro que estamos aquí para sobrevivir y que todos somos sobrevivientes. Que llegamos a este mundo para desafiar a la vida y que ésta siempre nos otorgará suficiente ventaja para levantarnos de nuestras propias derrotas cuantas veces sea necesario. Claro, siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo. También quedarse en la lona es un riesgo latente si no hay determinación para abandonar el suelo.



Todos somos sobrevivientes porque todos salimos de casa buscando volver por la noche con suministros para nuestros seres queridos. Con alimento suficiente y con algo en los bolsillos para la lucha diaria y cotidiana. Sin querer y sin pretenderlo, todos los días estamos en un juego de supervivencia donde sólo los mejor preparados en todos sentidos podrán conseguir los objetivos.



En estas semanas me he rendido ante la imponente ingeniería del cuerpo humano. Constaté cómo es que sin importar sexo, edad, condición física o mental, sin importar cuán musculosos, ágiles o habilidosos seamos y sin reparo alguno de la velocidad o fuerza que poseamos, para algo siempre seremos buenos. En algo podremos marcar diferencia. Pero que en ese algo sólo unos cuantos podrán ganar y subir al podio.



Por eso la magia de unos Juegos Olímpicos. Ahí donde todo tipo de rasgos fisiológicos y anatómicos compiten por alcanzar la gloria. El cuerpo del lanzador de bala nada tiene que ver en cuanto a estructura corporal con el de un nadador de 50 metros dorso o el de un maratonista que está hecho para correr poco más de 42 kilómetros. No hay un patrón establecido que asegure el éxito. Cualquier somatotipo tiene posibilidades de alcanzar una medalla de oro.



Somos tan distintos, pero tan perfectos a la vez. El corredor de 10 mil metros no tiene la masa muscular del que buscará la marca de los 100 metros planos, pero sí tendrá la resistencia con la que no cuenta el velocista porque éste requiere de potencia.



Es ahí donde radica la belleza del ser humano. Insisto, somos una maquinaria asombrosa. Que la sepamos manejar, ya es otro asunto.



Entendamos que siempre y que todos, tenemos fortalezas y debilidades. Y que en nosotros está la tarea de explotar esas virtudes. En descubrirlas, moldearlas y hacer buen uso de ellas. Pero también en nosotros está el descubrir y reconocer todo aquello para lo que no somos buenos. Y a partir de ahí, trabajar las partes endebles que muchas veces son las que se convierten en ese marasmo que nos inunda la cabeza de temores e inseguridades.



Ya estamos aquí. Sobrevivamos. Disfrutemos de la vida.





Twitter: @CarlosLGuerrero