Suspende AFAC vuelos Venezuela-Cancún por irregularidades

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió desde el jueves pasado vuelos chárter entre Venezuela y Cancún de dos aerolíneas venezolanas debido a que detectó que, pese a ser viajes redondos, no regresaban al país venezolano el mismo número de pasajeros, confirmó la autoridad.Se trata de las aerolíneas Avior Airlines y Estelar, según información de la primera empresa y una fuente cercana al proceso.La AFAC detectó que, de acuerdo con la información estadística, el número de pasajeros retornados al punto de origen, en anteriores programas de vuelos previamente autorizados, es inferior al reportado en los vuelos de llegada, explicó a Grupo REFORMA.Esto demuestra una discordancia en la manera en que se está prestando el servicio de transporte aéreo internacional no regular bajo la modalidad de fletamento, que es en paquete y en viaje redondo, en el que debería retornar el mismo número de pasajeros en cada vuelo o programa de vuelos, detalló por escrito."Porque su finalidad no es la transportación aérea en sí misma, sino que su propósito es ofertar un paquete en vuelo redondo, que en conjunto con otros servicios como el de hospedaje y demás, permiten ofrecer una modalidad claramente diferenciada de los servicios regulares de transportación aérea", dijo.La autoridad aeronáutica mexicana añadió que estos están previstos para su cumplimiento en las condiciones de sus permisos.Los vuelos chárter suspendidos son operados por aerolíneas de origen venezolano y las rutas que cubren son: Caracas-Cancún-Caracas y Valencia-Cancún-Valencia, informó.Avior Airlines informó en su cuenta de Twitter que la AFAC había decidido suspender sus vuelos hasta nuevo aviso, aunque no detalló las causas de la disposición.Las empresas tendrán permitido operar vuelos para llevar pasajeros de regreso a Venezuela. Avior Airlines volar los viernes hasta el 3 de septiembre de este año y Estelar tiene autorizados vuelos el 23, 27 y 30 de este mes, agregó la fuente.