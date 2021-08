Suspende CDMX consultas

03 min 00 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 23:23 hrs.

A través de publicaciones oficiales en la Gaceta, la Administración local informó que se deja sin efectos el aviso por el que se da a conocer la convocatoria a la consulta pública y a la consulta indígena para presentar opiniones y propuestas al proyecto de plan general de desarrollo y de programa general de ordenamiento territorial.Aunque se había anunciado que el primer proceso de consulta anunciado para una semana será sustituido por uno de seis meses, hasta este jueves no se había emitido un nuevo decreto al respecto.A la par, el Gobierno local publicó un acuerdo de facilidades administrativas para la ejecución inmediata de proyectos inmobiliarios para la construcción de vivienda, hospitales y escuelas en todos sus niveles.Y un acuerdo por el que se establecen políticas en materia de construcciones y edificaciones para reactivar el sector de la construcción.Adicional a las publicaciones, funcionarios organizaron una ponencia para destacar las facilidades descritas en los acuerdos y la laxitud en trámites con los que se beneficiará a desarrolladores, así como a personas que actualmente realizan actividades comerciales fuera de la ley, arguyendo la necesidad de reactivación económica.Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) dijo que el sector de la construcción es importante para reactivar el trabajo en la CDMX al representar el 70 por ciento de la reactivación directa de empleo."Por eso es el enfoque que tenemos de poder ser facilitadores en todo el ramo administrativo y burocrático del gobierno para que esto detone lo más pronto posible.Empezaremos con los primeros trámites que se dieron para facilitar el ramo de la construcción, y lo que se acordó es que teníamos un listado () para ver cuáles eran los trámites más importantes y que más tiempo llevaban tramitarlos y cuáles podríamos, dentro del marco legal, poder ser facilitadores.Entre las principales acciones establecidas se encuentran otorgar una prórroga automática de trámites un acuerdo de facilidades para construcción en Avenida Paseo de la Reforma en el SAC Tacubaya, para hospitales y escuelas, asó como proyectos inmobiliarios en vías primarias.También se prevé otorgar el cambio de uso de suelo a unos 57 mil comercios de menos de 200 metros cuadrados, comprendidos en unos 205 giros que no se han especificado y que por ahora operan sin autorización en zonas habitacionales.Además de la reconversión de oficinas a vivienda y suspensión de clausuras por parte del INVEA.Federico Döring, diputado del PAN, cuestionó que los decretos y medidas anunciadas por la CDMX anulan facultades de las Alcaldías, las hacen a un lado y van contra las denuncias de ciudadanos por violaciones al uso de suelo."Dejando en la indefensión total a los vecinos que día con día acuden a las alcaldías a presentar una queja con motivo de obras irregulares", indicó el legislador que advirtió amparos contra las medidas."Los ciudadanos tendrán que litigar solos, las alcaldías no podrán hacer mucho por ellos para detener obras que les perjudican, pero al mismo tiempo, le sirven a la 4T", añadió.