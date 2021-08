Suspenden por disturbios vacunación en Arteaga, Coahuila

Rolando Chacón

Reviran y anuncian que vacunarán a 3 mil jóvenes

Disturbios provocados por jóvenes del grupo de edad de 18 a 29 años que exigían vacunarse contra el Covid-19 provocaron la mañana de este martes la suspensión de la aplicación de vacunas para los apellidos de la S a la Z.Los jóvenes que cerca de las 6:00 horas habían bloqueado el Bulevar Fundadores, frente al Campus Arteaga de la UAdeC, cumplieron su amenaza de dar "portazo" en las instalaciones donde a las 9:00 horas comenzaría la vacunación.Con mesas que tomaron de ahí mismo intentaron hacer palanca en las puertas de cristal, mientras otros empujaban con la intención de vencer las cerraduras.Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional suspendieron el proceso que aún no iniciaba, ante la falta de orden y condiciones de seguridad para los ahí presentes.La vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en Saltillo, que inició el viernes, provocó desde su inicio largas filas de kilómetros de largo ante la alta demanda de vacunas.Los tres módulos que abrieron ayer cerraron temprano, luego de que se agotaron las dosis disponibles.Para este martes, sólo el Campus Arteaga de la UAdeC abriría con 7 mil dosis disponibles, pero desde la noche se formó una larga fila de vehículos, compuesta por jóvenes a quienes les correspondía la vacuna, pero también por otros que no la habían conseguido el día que les tocaba.El Delegado del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado, pidió a los jóvenes en un video publicado anoche no acudir por su vacuna si no estaban en el grupo designado y esperar a que en un futuro lleguen más dosis.Una hora después de suspender la vacunación Covid por este martes, el Delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, cambió su discurso y anunció que sí vacunarían hoy a 3 mil jóvenes que desde la noche del lunes recibieron ficha y siguieron las instrucciones del personal federal."Vamos a continuar con el proceso de vacunación, tenemos 3 mil vacunas y vamos a tratar de vacunar a todos los que podamos", dijo el Delegado.El Delegado informó que desde la noche del lunes, avisaron oportunamente a miles de jóvenes, que formaban fila en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, que no alcanzarían vacuna.Debido a que desde la noche, el número de jóvenes igualó al número de dosis disponibles, el Delegado pidió al Rector de la UAdeC, abrir las puertas para evitar que pernoctaran a la intemperie, sin embargo, grupos de inconformes buscaron dar "portazo", lo que provocó la intervención de la Guardia Nacional, policías locales y el Ejército, que optaron por suspender el proceso de vacunación.Al mediodía de este martes, cuando algunos jóvenes de 18 a 29 años, con apellidos de la S a la Z, tenían ya hasta 18 horas de espera, personal del Gobierno federal les pidió acomodarse en filas de 10 personas, tener a la mano su registro de vacunación y su turno para recibir la dosis de AstraZeneca.Flores Hurtado dijo que de un padrón de 130 mil jóvenes de 18 a 29 años en el área de Saltillo, el Gobierno federal envió 140 mil dosis, que resultaron insuficientes porque personas rezagadas acudieron a vacunarse en los días previos.Agregó que el Gobierno prepara ya otro envío de vacunas a Saltillo para completar la primera dosis de Astra Zeneca a los jóvenes que no alcanzaron en esta ocasión.