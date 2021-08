Suspira Pizarro por volver a Chivas

01 min 00 seg

Félix Zapata / Enviado

Hora de publicación: 16:53 hrs.

El mexicano Rodolfo Pizarro le pone intensidad al entrenamiento con las figuras de la MLS#MLSAllStar



🎥 @FZapataCANCHA pic.twitter.com/mZvQjdhCwD — CANCHA (@reformacancha) August 24, 2021

Rodolfo Pizarro y Chivas tienen un amor eterno.El mediocampista mexicano no esconde su amor por el Rebaño, tras entrenar con las figuras de la MLS, hoy previo al Juego de las Estrellas de la MLS, que se disputará mañana en el Banc of California."El cariño es mutuo, siempre me apoyan, siempre son una parte importante de mí y nada más agradecerles y que el cariño es mutuo", explicó Pizarro este martes en el centro de entrenamiento del LAFC."Sí (me gustaría volver). Siempre va a ser algo bonito, el poder regresar allá".El volante fue incluido de último momento en el equipo de las figuras de la Liga de EU y desea vencer a sus amigos del Tri que están en el equipo de la Liga MX."No se puede decir que el que gane el partido va a ser la mejor Liga, por más que la Liga ha crecido muchísimo, seria bueno ganar mañana el partido", apuntó."Estoy feliz de estar acá, de poder convivir con ellos".