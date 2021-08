T.OP recibe doble Certificación LEED Oro

EL NORTE / Staff

Datos relevantes sobre el proyecto:

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ancore Group y NEST celebraron el pasado 28 de julio la develación de dos placas Certificación LEED Oro para ambas torres -la residencial y la comercial- dentro del campus T.Op Obispado.LEED, es un programa del Consejo Estadounidense de Edificación Sustentable (U.S. Green Building Council @ www.usgbc.org), es el programa más utilizado para certificar edificios sustentables en el mundo. También, ambas torres T.Op fueron recientemente certificadas por el Organismo de Certificación de Negocios Verdes (Green Business Certification Inc. @ www.gbci.org).Mahesh Ramanujam, Presidente y CEO de ambos organismos -el USGBC y el GBCI- felicitó durante el evento a Ancore, Nest, Pozas Arquitectos, y Three Consultoría Medioambiental, por su liderazgo, por reducir los impactos ambientales, reducir el consumo de agua y energía, pero especialmente por proveer un espacio que impactará positivamente a las personas que viven, trabajan y juegan en él.Desde su concepción, el proyecto se visualizó como un proyecto holísticamente sustentableLas fachadas fueron diseñadas por su alta eficiencia que permiten ahorros económicos e incrementan el confort de los espaciosLos edificios procuran el ahorro de agua e integran materiales con características sustentablesAmbas torres tienen sistemas de renovación de aire, ingresando aire nuevo que pasa a través de filtros, incrementando la calidad del aire en el interiorLas características del edificio proveen un diseño único que elevan los estándares de calidad en nuestra ciudadLos proyectos son líderes en la arena de la sustentabilidad alcanzando un 93% de reducción de residuos durante la construcción, un 24% de ahorro en energía y un 38% de ahorro en agua potable cuando se compara con edificios tradicionales en cumplimiento con las normas locales e internacionalesEstos proyectos incrementan la calidad de vida de los ocupantes y visitantes"A través de la implementación de estrategias prácticas y medibles enfocadas en el bienestar humano, los departamentos, residencias y oficinas de las Torres Obispado, están ayudando a restaurar la confianza de las personas en los espacios interiores y contribuyen a los esfuerzos globales de recuperación"., Presidente y CEO del U.S. Green Building Council (USGBC) y Green Business Certification Inc. (GBCI)