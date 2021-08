Talibán ganó.- Presidente afgano tras dejar el país

El Presidente Ashraf Ghani, que huyó de Afganistán este domingo, admitió que "los talibanes ganaron", después de que los insurgentes entraran en la capital, Kabul, al término de una ofensiva fulgurante.Ghani, que no precisó adónde se fue, reconoció en un mensaje en Facebook que "los talibanes ganaron". "Ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país".El Mandatario señaló que temía que "innumerables patriotas habrían sido martirizados y Kabul destruida" si él se quedaba en Afganistán.Según la agencia de noticias Asia-Plus, que citó a un funcionario del Gobierno afgano, Ghani voló de Kabul hacia Tayikistán. El funcionario citado, Sajad Nuristani, dijo que Ghani estaba acompañado por su asesor de seguridad nacional, Hamdullah Muhib.Nuristani indicó que después de Tayikistán, Ghani volaría hacia un tercer país no identificado.La noticia de que el Presidente Ghani salió volando de Afganistán fue confirmada por el jefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdullah Abdullah, en un video publicado en Facebook.El Talibán entró a la capital el domingo temprano y un representante dijo que el grupo declarará pronto el Emirato Islámico de Afganistán desde el palacio presidencial en Kabul.Ese era el nombre del país cuando gobernaban los talibanes hasta que fueron expulsados por fuerzas encabezadas por Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El miliciano hablo bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a informar a los medios de comunicación.La cadena Al-Jazeera transmitió imágenes de combatientes talibanes dentro del palacio presidencial. En tanto, Muhammad Naeem, vocero de la oficina política del Talibán en Doha, capital de Qatar, destacó esta noche que no corren peligro las embajadas, misiones diplomáticas o extranjeros en Kabul, capital de Afganistán, y prometió que el Talibán mantendrá la seguridad en todo el país.En una espectacular ofensiva, el Talibán capturó casi todo Afganistán en poco más de una semana, pese a los cientos de miles de millones de dólares invertidos por Estados Unidos durante casi dos décadas para reforzar las fuerzas de seguridad afganas. Apenas unos días antes, un análisis militar estadounidense estimó que pasaría un mes antes de que la capital se viera presionada por los insurgentes.Con información de AP, AFP y Xinhua