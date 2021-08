Tapó Bronco el cobijagate, acusan ONG

Miriam García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de publicarse ayer que el expediente del "cobijagate" exhibe que el Estado evadió investigar el caso, organismos ciudadanos y legisladores advirtieron que el Gobernador Jaime Rodríguez buscó tapar las irregularidades y exigieron indagar a los funcionarios que las dejaron impunes.En tanto, Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción estatal, señaló que el Estado lo "maniató" al no ejercer la acción penal, pero sostuvo que el caso sigue abierto."Este caso", dijo, a su vez, Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, "evidencia que, desde un inicio, había una instrucción desde el más alto nivel de la Administración estatal, en este caso del Gobernador, para que se tapara el pozo, para que no se hiciera el trabajo de manera seria."Esa compra", añadió, "al inicio de la Administración de Jaime Rodríguez, probablemente estaba ligada a un compromiso adquirido en campaña política".EL NORTE publicó ayer la revisión del expediente de la Subprocuraduría Anticorrupción sobre la supuesta compra de 200 mil cobertores, documentos a los que se tuvo acceso tras un proceso a nivel local y nacional de casi cinco años.En el caso, que reveló EL NORTE en febrero del 2016, nunca se demostró la entrega de las cobijas ni se indagaron las acusaciones de precios inflados ni a Comercializadora Mirof, integrada por prestanombres, entre otras muchas anomalías."Se debería de castigar no sólo al que cometió el delito", afirmó Gilberto Marcos, de Vertebra, "sino también al que lo dejó pasar".Por separado, Ivonne Bustos, Diputada local del PVEM, y Asael Sepúlveda, legislador del PT, dijeron que que la investigación fue "a modo" para desestimar irregularidades y evitar sanciones.Por su parte, el Fiscal Anticorrupción recordó que, aunque su antecesor Ernesto Canales, que entonces dependía del Gobernador, decidió no ejercer la acción penal, mantiene abierto el caso y analizan actuar contra ex funcionarios, entre ellos el ex Procurador Roberto Flores."Abrimos carpetas en áreas no tocadas por ese inejercicio y nos fuimos por el supuesto de la no entrega de las 200 mil cobijas", dijo Garza. "Ahorita ese asunto lo estamos apelando".