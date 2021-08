Temen empresas globales hostigamiento con reforma fiscal

02 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 17:38 hrs.

Empresas multinacionales en México esperan que la anunciada reforma fiscal que presentaría pronto el Gobierno al Congreso sirva para incentivar la actividad económica y no la persecución tributaria de las compañías, dijo el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)."Lo que buscaríamos es que (...) los cambios estuvieran encaminados a reactivar la actividad económica, que fuera una reforma que permitiera a las empresas invertir más."Que fuera una reforma que no hostigara a las empresas por el lado del SAT, lo que llamamos hostigamiento fiscal, que no termine en una sobre regulación, que no ponga en riesgo la certeza jurídica", dijo Alberto de la Fuente, presidente del CEEG.Funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP) han dicho que la reforma estaría enfocada en una simplificación administrativa y expansión de la base tributaria para elevar la recaudación fiscal al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), desde alrededor de un 14.2 por ciento actual.El CEEG aglutina a más de 50 compañías mundiales con presencia en México como Nestlé, General Motors y Bayer, además de petroleras como BP y Exxon Mobil. De la Fuente es a su vez el director general del brazo de Royal Dutch Shell en México.El directivo destacó la preocupación por la inseguridad, el combate a la corrupción y el cumplimiento del Estado de Derecho como motor para garantizar un clima adecuado para el crecimiento de las empresas en el País."Muchas de nuestras operaciones hoy sufren de bloqueos, sufren inseguridad y creo que ese es uno de los pilares en los que creemos que México tiene que seguir trabajando para atraer inversiones."Y no tengamos empresas potencialmente invirtiendo en otro lugar que no sea México o decidiendo que a lo mejor se establecerán en otro lugar (...) porque los costos de la inseguridad son muy altos o que la corrupción de plano es insostenible", dijo De la Fuente.México vive desde hace más de una década, una ola de crímenes y desapariciones ligadas a las pugnas entre cárteles de la droga que buscan extender su dominio para controlar la siembra y tráfico de narcóticos y otros delitos como el contrabando de personas y el robo de combustibles.Los niveles de violencia e inseguridad siguen creciendo y son cada vez más un foco de preocupación para inversionistas.En su más reciente encuesta sobre expectativas económicas, especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) consideraron que la gobernanza es uno de los factores más importantes que podrían obstaculizar el crecimiento económico en el País y dentro de ese rubro identificaron a la inseguridad pública como el principal problema."Necesitamos seguridad, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos combate frontal a la corrupción", enfatizó De la Fuente.