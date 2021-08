Temen restauranteros cierre por falta de gas

Como una de las industrias más golpeadas por los efectos del Covid-19, un nuevo cierre por la escasez de gas implicaría una catástrofe para los negocios restauranteros, afirmaron representantes del sector.Si bien la poca duración del paro de gaseras, por el tope en los precios del combustible, no impactó significativamente a estos establecimientos, algunos sí tuvieron que hacer ajustes en sus operaciones, como evitar usar hornos o prender menos planchas, para ahorrar el combustible mientras se podían reabastecer."Ambas partes, tanto Gobierno como gaseras, tienen que entender y alguna va a tener que ceder y ponerse de acuerdo, porque efectivamente los restaurantes ya no tienen para soportar, tres, cuatro días, una semana de cierre, ya sería el caos prácticamente para nosotros."'El horno no está para bollos', entonces nuestra industria y muchas más pueden perder mucho si esto no se soluciona y creo que a nadie en este momento de complicación nos conviene", comentó Mario Cisneros, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac).El 98 por ciento de los restaurantes en México trabaja con gas, por lo que ante un nuevo paro no habría margen de maniobra ni recursos para cambios radicales como la adaptación de sus equipos a formatos eléctricos.Los empresarios hicieron un llamado a las autoridades para generar las condiciones necesarias para que no se repita la falta del insumo, manifestó Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo en Coparmex CDMX."Es un proceso complicado porque sin gas no puedes trabajar en un restaurante. Se tuvo la comunicación directa con las empresas gaseras y por medio de Coparmex, buscamos el llamado a distribuidores y autoridades para evitar que esta situación se repitiera."Bendito dios fue entre semana y eso nos ayudó a que no se afectara al cliente (por ser días de poca afluencia)", añadió.