Tendrá 4 Diputados bancada de Morena

03 min 30 seg

Miriam García

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Aún no arranca la próxima Legislatura local y ya sufrió su primer reacomodo.Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, quien llegará al Congreso postulada por Nueva Alianza dentro de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, se desligó de ese partido y se integró formalmente a la bancada de Morena, partido donde milita.Así, Morena tendrá cuatro Diputados y no tres como se estableció en el reparto de curules que hizo la Comisión Estatal Electoral.Además de Hernández Sepúlveda estarán Waldo Fernández, Guadalupe Guidi y Jéssica Elodia Martínez.El anuncio lo realizó ayer"(Hernández Sepúlveda) milita en el partido y fue la primera secretaria de jóvenes del Comité Directivo Estatal de Morena en el 2015", expresó Viridiana Lorelei Hernández, delegada en funciones de dirigente estatal morenista, "ella solicitó formar parte del grupo legislativo de Morena".En la nueva Legislatura habrá 15 Diputados del PAN, 14 del PRI, 6 de MC, 4 de Morena, 2 del PVEM y 1 de Nueva Alianza.Hernández añadió que buscarán que, aunque cada uno tenga sus respectivas bancadas, Morena, PVEM y Nueva Alianza tengan una alianza legislativa para impulsar ciertos temas.Los cuatro Diputados locales electos de Morena se reunieron para definir su agenda en la siguiente Legislatura y elegir a su coordinador, pero no lograron acuerdos y ambos asuntos se resolverán el martes próximo.