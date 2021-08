Tendrá Severino descanso para sanar hombro

Hora de publicación: 21:07 hrs.

Tras revelarse en una segunda opinión que el hombro del pitcher Luis Severino no reveló daño estructural alguno, se pensó darle más descanso.El mánager de los Yanquis, Aaron Boone, afirmó que el dominicano del no hará tiros esta semana, para dejar que disipe la rigidez en el hombro.Los resultados de un análisis de resonancia magnética fueron enviados al Dr. Neal ElAttrache, ortopeda y médico de Dodgers.Boone reveló que hay posibilidades de que Severino se vea en persona con ElAttrache cuando Yanquis vayan a la Costa Oeste."Fue una buena noticia desde el punto de vista del análisis", dijo Boone. "Ahora es cuestión de juntar a Sevy con (ElAttrache) cuando estemos en la Costa Oeste. Mientras tanto, tenemos que ver en qué momento podría volver a tirar", señaló.Boone no quiso descartar la idea de que Severino se prepare para lanzar por Yanquis antes del final de la temporada, aunque cualquier plan sobre su papel en el cuerpo monticular estarían en veremos hasta que el quisqueyano vuelva a soltar el brazo."No sé cuándo volverá a tirar una pelota ni de dónde partiremos. Sería una tontería especular sobre eso. Si está tirando ya para el lunes y preparándose en ese momento, pues veremos", agregó Boone.Con información de MLB