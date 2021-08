Tendrán batutas concurso online

Mariana Montes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La pandemia de Covid-19 hizo que los concursos en los que las nuevas generaciones de músicos lucen sus talentos adoptaran la modalidad online, pero un sector olvidado por el nuevo formato fue el de los directores de orquesta.El Primer Concurso Iberoamericano de Dirección Orquestal "Julio de Windt", organizado por la Universidad Tito Puente y diseñado con la ayuda de la batuta regia Guillermo Villarreal, quiere cambiar esta tendencia."(Las competencias virtuales) han expandido los horizontes para varias disciplinas, pero una disciplina rezagada era la dirección orquestal porque depende de la reproducción del sonido de otras personas", explica Villarreal, también es miembro de la junta directiva de la Escuela y Festival de Música Pierre Monteux."Se acercó conmigo el rector de la Universidad Tito Puente, Juan Villalobos, y me habló de la inquietud de hacer algo por el gremio y me propuso la creación de este concurso en el que (los participantes) no tienen que salir de sus ciudades".La competencia a distancia lleva el nombre del famoso violinista y director de orquesta dominicano que murió en abril de este año.Contempla tres fases en las que los concursantes enviarán videos: una grabación del 2018 a la fecha de una pieza libre que que vaya del periodo barroco al siglo 19, así como ejecutar obras particulares, tocadas por dos pianistas o por ensambles pequeños."Esto es una contribución para los directores jóvenes que están hambrientos. Es importante seguir con la tradición de que se expongan a concursos porque son una oportunidad para que se esfuercen, trabajen y presenten un material", dice Villarreal, quien además será el presidente del jurado de la nueva justa.El concurso admite a las y los directores de cualquier nacionalidad que sean mayores de edad y comprueben conocimientos en la disciplina.Los premios constan de diploma, recompensa económica y becas para estudiar en la Universidad Tito Puente, que es una institución privada poblana especializada en la enseñanza de la música.La convocatoria cierra el 31 de agosto. Mayores informes en las redes sociales de la Universidad.