Tendrán un hogar después del 19S

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A casi cuatro años de que Reyna Martina Yáñez y su familia tuvieron que salir de su casa por el 19S, luego de perder por completo su inmueble, están cerca de tener un nuevo patrimonio.El 19 de septiembre de 2017, las paredes y suelo de la casa de Reyna en la Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, se partieron.Ahora, la familia Yáñez será de las primeras 250 que serán reubicadas al nuevo proyecto de vivienda gratuito El Porvenir, en la Alcaldía Tláhuac.Según los plazos oficiales estimados para los beneficiarios, los habitantes podrán tener sus nuevas viviendas a finales de 2021 o en el primer trimestre de 2022."Yo decía en ese momento: '¿Con quién me enojo, con la naturaleza, con quién?' y fue muy triste ver que mis hijos lloraban, mi esposo también, obviamente yo también quería llorar, pero no podía, tenía que dar ánimos."No es fácil ver que tu patrimonio se desmorona y más difícil cuando te dicen que ya no hay nada que hacer, pero lo bueno que gracias a Dios nos van a reubicar", cuenta Reyna.Pasaron del susto a la incertidumbre por ver los daños, luego vino la confirmación de que su pérdida era total y que las grietas debajo del predio hacían imposible que se quedaran ahí."Los seres humanos estamos vivos. Te parte el alma voltear y ver que tu casa se afectó, que se partió, que se te puede venir encima, pero lo más importante es que nosotros, la familia, estamos vivos", agrega Yáñez.La tarea de decir a más de 250 familias, que no podrán seguir en la vivienda que habitaban porque el suelo con grietas es un riesgo constante, no ha sido fácil. Sin embargo, se compensa al ofrecerles un hogar sin costo en una zona.Así lo señaló Jabnely Maldonado Maza, titular de la Comisión de Reconstrucción."Es complicado decirles: 'ya no vas a vivir más en el lugar en el que habías vivido por toda tu vida, que es parte de su patrimonio', pero lo más importante es que el Gobierno está dando una alternativa", destacó.Maldonado explicó que para reubicar a las más de 250 familias se adquirió, con 50 millones de pesos, un terreno de más de 9 mil 600 metros cuadrados en la Alcaldía Tláhuac. Se prevé la edificación de 330 viviendas."Va a estar construida con el nuevo reglamento para las construcciones de la Ciudad de México y sus normas técnicas complementarias", explicó.Cada departamento se proyectó en un espacio de 65 metros cuadrados, en los que habrá sala, comedor, cocina, baño, balcón, dos recámaras, estancia y un cajón de estacionamiento.