'Tengan cuidado en acusaciones de narcopolítica'

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 09:16 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a dirigentes del PAN, PRI y PRD tener cuidado de no salir involucrados con Genaro García Luna en denuncia que harán hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre intromisión del crimen organizado en las elecciones de este año."Que tengan cuidado nada mas, que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna y tienen derecho a quejarse."Es que la OEA ya emitió una certificación, si se le puede llamar, sobre las elecciones, solo que cambien, ya emitió una opinión sobre las elecciones de México y no hubo para la OEA ninguna violación grave, entonces si cambia ya veríamos", dijo en conferencia matutina.El Mandatario federal aseguró que la Oposición está desesperada porque pensó que con dinero de la Embajada de Estados Unidos iba a "arrasar" en la pasada elección."Para nada (me preocupa), los entiendo, están desesperados porque se unieron todos y creyeron que con el dinero de los medios y que reciben de la Embajada de Estados Unidos iban a arrasar en la pasada elección. Fíjense, decían que iban a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, no lo lograron, pero su plan era: tenemos la mayoría y luego vamos a la revocación de mandato y le quitamos la Presidencia. Ese era su plan."Están un poco ofuscados, ojalá se vayan serenando. No tengo que reclamarles nada porque todo lo están haciendo de manera pacífica y se está llevando en México una transformación profunda, estamos arrancando de raíz (a la corrupción) y ellos están contribuyendo con su proceder", agregó López Obrador.Los dirigentes del PAN, PRI y PRD también presentarán la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se conozca a nivel internacional la forma en como operó el narcotráfico e influyó en los resultados.En la plenaria de los diputados electos de la coalición Va por México, el presidente del PAN, Marko Cortés, señaló en días pasados que enfrentaron no sólo al Presidente de la República, quien metió el cuerpo entero en la elección, afirmó, sino también al crimen organizado en diferentes zonas."Enfrentamos una elección con la intervención de grupos criminales, amedrentando, amenazando, persiguiendo, secuestrando, golpeando y hasta matando a muchos de nuestros candidatos y líderes políticos."Por eso lo denunciamos los dirigentes nacionales, y por eso el próximo lunes los tres dirigentes nacionales estaremos frente a Luis Almagro en la OEA, en Washington, presentando una queja, denuncia y relatoría de esa intervención, de los grupos criminales en un proceso electoral", mencionó.