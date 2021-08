Termina la era Cuomo en NY tras escándalo de acoso

Culmina década al frente de NY

La primera Gobernadora del estado

Andrew Cuomo se acercaba al final de su década como Gobernador de Nueva York este lunes, mientras se preparaba para ceder su estricto control sobre el Gobierno a la Vicegobernadora Kathy Hochul en una transferencia de poder a medianoche que romperá otro techo de cristal para las mujeres en la política estatal.Cuomo, un demócrata, debe terminar su mandato a las 23:59 horas locales, poco menos de dos semanas después de que anunció que renunciaría en lugar de enfrentar un probable juicio político por denuncias de acoso sexual.Hochul tomará posesión como la primera mujer Gobernadora de Nueva York poco después de la medianoche en una breve ceremonia privada supervisada por la principal juez del estado, Janet DiFiore.El cambio de liderazgo se dará mientras la tormenta tropical Henri causaba fuertes tormentas en la costa este del país. La tormenta hizo que Cuomo volviera a estar a la vista del público durante el fin de semana, aunque brevemente. Dio dos sesiones informativas televisadas, advirtiendo a los neoyorquinos que se tomaran la tormenta en serio con la misma mezcla de regaños y tranquilidad que una vez hizo populares sus sesiones informativas diarias sobre el Covid-19.Si la tormenta hubiera sido catastrófica, Cuomo se habría sentido tentado a posponer su renuncia. Pero a medida que disminuyó el potencial de peligro, dijo que no habría cambios en los planes. "Mi último día es mañana", dijo el domingo.Cuomo -hijo de Mario Cuomo, que fue Gobernador durante tres mandatos- estuvo al frente de Nueva York durante una década, tras ganar las elecciones por primera vez en 2010.Saltó a la fama internacional el año pasado, cuando fue ampliamente elogiado por sus sesiones informativas diarias en televisión sobre la pandemia.Esto ocurría mientras el entonces Presidente republicano Donald Trump sembraba la confusión con mensajes incoherentes sobre el coronavirus, lo que llevó a algunos demócratas a pedir una candidatura presidencial de Cuomo.Pero su popularidad cayó a finales del año pasado cuando se vio envuelto en acusaciones de que encubría el verdadero número de muertes por Covid-19 en residencias de ancianos.Y este año, varias mujeres denunciaron que el político de 63 años se había comportado de forma inapropiada con ellas.La renuncia de Cuomo se produce después de que una investigación independiente supervisada por la secretaria de justicia del estado, Letitia James, concluyó que había pruebas creíbles de que el gobernador acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.Además, Cuomo enfrenta a una investigación legislativa sobre si engañó al público sobre las muertes por Covid-19 en hogares de ancianos para proteger su imagen y si recibió ayuda indebida de los empleados estatales para escribir un libro sobre la pandemia que podría generarle 5 millones de dólares.Cuomo ha ofrecido algunas pistas sobre sus planes o dónde vivirá después de dejar la mansión ejecutiva. Le dijo a la revista New York en una entrevista reciente que "no va a desaparecer".En su discurso de renuncia el 10 de agosto, habló con orgullo sobre su historial de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, expandir la licencia familiar pagada y aumentar el salario mínimo estatal a 15 dólares.Hochul, también demócrata, heredará inmensos desafíos. El coronavirus se niega a ceder, las escuelas planean reabrir en las próximas semanas, y se deben tomar grandes decisiones sobre el uso de mascarillas, la recuperación económica del estado debido a la pandemia está incompleta.Hochul deberá crear rápidamente su propio equipo de asesores que puedan ayudar a dirigir la Administración durante al menos los próximos 16 meses. 16 meses.Hochul elegirá a un legislador de la ciudad de Nueva York como nuevo Vicegobernador, informó el New York Times. Además, nombró hoy a dos mujeres para los cargos de secretaria y abogada de la gobernadora."Como Gobernadora, reuniré un equipo fuerte para dar un giro a la pandemia y favorecer los mejores intereses de Nueva York, ya sea derrotando al Covid, haciendo que más personas se vacunen o fortaleciendo nuestra economía", dijo Hochul.Nacida en Buffalo, Nueva York, Hochul fue legisladora en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 2011 a 2013 y fue Vicegobernadora de Nueva York desde el 1 de enero de 2015.Con información de AP, AFP y Xinhua