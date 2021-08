Terquedad dañina

Celina Canales

en EL NORTE

3 min 30 seg

Dicen que los periodistas escribimos el primer borrador de la historia. Que quede por siempre en tinta negra indeleble: Jaime Rodríguez Calderón y Manuel de la O son las personas que más daño le han hecho a la niñez de Nuevo León.



La Secretaría de Salud clausuró ayer el Colegio Americano, que cumple con todos, ¡y más!, de los estrictos protocolos de prevención y protección de salud indicados por las autoridades.



EL NORTE reportó ayer en .com las absurdas razones de las autoridades para colocar sellos en el colegio.



El Gobernador y el Secretario de Salud se escudan argumentando que con sus acciones están "protegiendo" a los niños, cuando la realidad es que le están dando prioridad al dinero y al poder. Esto ya no se trata del virus. Se trata de avaricia e intereses ocultos.



Durante el 2021, antros, bares, casinos, estadios y conciertos permanecieron abiertos. Muchos sin cumplir ni con los protocolos ni con los aforos. ¿Y las escuelas? Cerradas.



En sus redes, Rodríguez argumenta que asistir a esos establecimientos es opcional, por esa razón pueden operar.



Pues entonces de igual forma, durante la pandemia, la escuela debe ser voluntaria y opcional: cada padre y madre de familia sabe qué es lo mejor para sus hijos. ¡Es su derecho y libertad!



Pasamos en Nuevo León semanas en semáforos verde. Vacunaron a los maestros. Ésas eran las condiciones. Con eso cumplido habían prometido abrir, pero aún así, ¿las escuelas? Cerradas.



Los empresarios y colegios se ofrecieron a contribuir a restablecer las escuelas. ¿Y qué dijo De la O? "No, gracias, no queremos su ayuda". ¿Será que nos quieren ignorantes y manipulables?



Que no nos engañen. Algunas escuelas de Nuevo León llevan décadas en mal estado. No es novedad. Desde antes del virus había aulas móviles chatarra con baños portátiles.



Mientras la educación de la niñez se hundía en un pantano creado por "El Bronco" y De la O, abrieron escuelas en otros países alrededor del mundo. Abrieron escuelas en otros estados de México como Jalisco y Guanajuato.



Hubo contagios controlados, cierto, pero los alumnos salieron adelante. Se comprobó aquí y en China que por lo general los niños resisten bien el Covid y continuaron su educación.



La negación terca y obstinada de prohibir que los colegios y escuelas de Nuevo León abran no tiene fundamento racional. Se les acabaron las excusas.



Como pediatra, De la O es el primero que debe saber lo importante que es para el desarrollo socioemocional de los niños acudir a un plantel educativo. Son años clave para su crecimiento como seres humanos que no se vuelven a repetir jamás. El perjuicio es incalculable.



Depresiones, suicidio, ansiedad, obesidad infantil, diabetes, violencia doméstica, pobreza, inseguridad, enfermedades de salud mental y de salud física también, por solo nombrar algunos de los efectos que están provocando. Es más seguro para un niño estar en la escuela que estar encerrado en casa frente a una pantalla.



De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, las primeras causas de muerte en los niños de 5 a 14 años en el 2021 son, en orden del más al menos común: cáncer, accidentes vehiculares, suicidio, homicidio, enfermedades cardiovasculares, ahogamientos en agua, influenza, Covid, y ahogamientos con comida.



Los nuevoleoneses somos echados para adelante. Somos la tierra que vio nacer a las mejores universidades de México. Somos el Estado que atrae a foráneos de todas las partes de la república por las grandes oportunidades académicas y laborales que ofrecemos.



Si algo nos vino a enseñar la pandemia es que estamos interconectados. Unámonos por la niñez. Todos juntos podemos lograrlo.



Señor Gobernador, ya va de salida, ¿qué legado quiere dejar? ¿Alguien que permitió a los nuevoleoneses ser líderes y triunfar o alguien que prefirió tener a los niños encerrados sin su derecho esencial, básico y fundamental de la educación presencial?





La autora es graduada de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Columbia.



canalescelina@gmail.com









Graduada de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Columbia con el premio Henry N. Taylor por "demostrar las cualidades de un periodista superior". Ha colaborado con la BBC desde Nueva York y El Miami Herald y El Nuevo Herald desde Miami. Co-produjo, grabó y editó "Step Brooklyn", su documental que fue finalista para el Premio Webby 2010. Síguela en Twitter @celinacanales