Tiene América una dura prueba ante el Atlas

Félix Zapata

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El América buscará ligar 3 victorias en la Liga MX cuando visite hoy al invicto Atlas, por la Jornada 4 del Torneo Grita México A21.Las Águilas llegan motivadas no sólo por hilvanar triunfos en el campeonato mexicano, sino también por haber superado 2-0 al Philadelphia Union, de la MLS, el jueves por la ida de Semifinales de la Concachampions.El conjunto azulcrema no ha mostrado una gran cara, pero al menos en su anterior compromiso, ante el Puebla, lució mejor al ataque.Sin embargo, enfrente estarán unos Zorros que vienen de hilvanar 2 triunfos, por lo que buscarán ganar de nuevo en el Estadio Jalisco.El América llegará sin Santiago Naveda, quien se lesionó el fin de semana pasado y fue operado del tobillo izquierdo, quedándose fuera 4 meses.Por eso, el DT azulcrema Santiago Solari tendrá que mover otras vez sus piezas y aún no logra repetir 11 titular en este inicio del Grita México A21.Quizá por ello, Solari se llevó a todos los que pudo a Guadalajara, como a Renato Ibarra y Federico ViñasRenato volvió al club tras su préstamo al Atlas, pero no entra en planes, mientras que Viñas ya está recuperado de una lesión. Ambos serán utilizados en los entrenamientos en la Perla Tapatía, en donde las Águilas se quedarán para volar el martes a Ciudad Juárez, para encarar a Bravos por la Jornada 5.@FZapataCANCHALiga MX / Jornada 4Atlas vs. AméricaCanal 5, Azteca 7, TUDN e Izzi 503 / 17:00 h