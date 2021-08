Tiene Barcelona deuda de mil millones de euros

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 10:58 hrs.

Más de mil millones de euros de deuda, una masa salarial todavía gigantesca, el balance contable en rojo... el presidente del Barcelona, Joan Laporta, enumeró hoy las preocupantes cifras de la crisis que ahoga al club catalán, una situación dramática y que le llevó a perder a Lionel Messi."La herencia que recibimos es nefasta, muy preocupante. Desde el punto de vista de la situación financiera, dramática", lamentó Laporta en una rueda de prensa en la que desgranó durante dos horas las cuentas del club.Las cifras, según él, no tienen discusión: el Barsa tiene una deuda de 1.350 millones de euros, una masa salarial de 617 millones de euros, "entre un 25% y un 30% más que nuestros competidores", y su patrimonio neto muestra un rojo de 451 millones de euros, enumeró el dirigente azulgrana en el mismo auditorio del Camp Nou donde compareció hace diez días para explicar el inesperado adiós de Messi."Ahora hemos cogido aire para un año y medio, pero pienso que en un par de años la economía del club estará saneada", añadió con un tono más optimista que aquel día.Sobre la marcha del astro argentino al PSG, Laporta aseguró haber hecho todo lo posible, dentro de las posibilidades económicas del club, y confesó que las imágenes de la presentación de Messi en París, le despertaron sensaciones muy contradictorias."Hubiera preferido verle en el Barsa, continuando, pero insisto, estoy convencido de que hemos tomado la decisión correcta porque la institución está por encima de todos", reiteró Laporta. "Hubiéramos puesto todo muy en riesgo, tal y como se estaba desencadenando todo", agregó."Me gusta verlo feliz, se lo merece él, toda su familia y su entorno. Ahora, quizás seremos rivales y como rivales tendremos también que encajarlo", apuntó sobre el cariño que, según dijo, sigue teniendo al delantero."En unas negociaciones que los dos esperábamos que fructificaran como teníamos pensado, al final no salió. Y hay un disgusto mutuo, es comprensible. No conseguimos que acabara saliendo como queríamos. Personalmente, le sigo teniendo la misma estima que le tenía", relató.Buena parte de su comparecencia estuvo, sin embargo, dedicada a rebatir la carta que le envió el viernes el ex presidente del Barsa Josep Maria Bartomeu, que calificó como llena de mentiras.El antiguo dirigente, enemigo frontal de Laporta, le hizo llegar una misiva con diez puntos en la que criticaba las acciones de la actual junta y se defendía de las críticas recibidas.