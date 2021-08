Tiene el susto de su vida en parachute en Puerto Vallarta

01 min 30 seg

Noé Magallón

Hora de publicación: 18:00 hrs.

Cuando esperaba que todo fuera diversión, una joven de San Miguel El Alto, Jalisco, pasó el susto de su vida en Puerto Vallarta.Y es que el parachute que contrató en Playa Camarones se rompió en pleno vuelo, lo que la dejó a la deriva hasta que terminó colgada en un poste en la Colonia Versalles, a una distancia de 2 kilómetros.El incidente quedó registrado en videos que testigos subieron a las redes sociales.De acuerdo con autoridades del Municipio, los hechos sucedieron este jueves alrededor de las 15:00 horas en un día nublado y con viento."No manches, se rompió el parachute, a ver a dónde cae la muchacha. Con que no caiga en un pinche cable", se escucha decir a un hombre en una de las grabaciones antes de que el parachute se enredara, precisamente, en un poste de luz.El Ayuntamiento informó que la turista sufrió lesiones leves en cara y muslos debido a golpes.María Monserrat Muñoz Cuéllar quedó colgada a unos 2.5 metros del suelo, lo que ayudó a que testigos cortaran las cuerdas utilizando un cuchillo, según otra grabación.El caso ya es investigado por la Capitanía del puerto, la instancia federal que regula y vigila las actividades marítimas, y que además podría sancionar a la empresa prestadora del servicio.El Municipio, por su parte, le recomendó a los turistas no realizar ese tipo de actividades cuando el clima no lo permita, como sucedió hoy.