Tiene Huawei mayor caída de ingresos en historia

03 min 30 seg

Reuters

Notas Relacionadas Lanza Huawei nuevo sistema operativo para móviles

Hora de publicación: 12:23 hrs.

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei Technologies informó su mayor caída de ingresos en la primera mitad de 2021, después de que las sanciones de Estados Unidos lo llevaron a vender una parte de su negocio de teléfonos que alguna vez fue dominante y antes de que las nuevas áreas de crecimiento hayan madurado por completo.La compañía generó ingresos de 320 mil 400 millones de yuanes (49 mil 560 millones de dólares), una disminución del 29.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.La mayor caída provino del grupo empresarial de consumo de Huawei, que incluye teléfonos, donde los ingresos cayeron un 47 por ciento, a 135 mil 700 millones de yuanes (20 mil 921 millones de dólares).Huawei logró un aumento de 0.6 puntos porcentuales en su margen de utilidad neta, a 9.8 por ciento, en gran parte debido a mejoras en la eficiencia, dijo un portavoz de la compañía.En 2019, el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó a Huawei en una lista negra de exportación y le prohibió acceder a tecnología crítica de origen estadounidense, lo que afectó su capacidad para diseñar sus propios chips y componentes de origen de proveedores externos.Estas sanciones obstaculizaron el negocio de teléfonos de Huawei, ya que salió de la lista de los cinco principales proveedores en China por primera vez en más de siete años en el segundo trimestre, enviando 6.4 millones de unidades, según la consultora Canalys.Eso se compara con los 27.4 millones de teléfonos enviados en China en el segundo trimestre de 2020, excluyendo los envíos de teléfonos económicos Honor. Huawei vendió la marca en noviembre.Los ingresos de su rama de electrónica de consumo cayeron casi un 47 por ciento respecto al año anterior, ya que el acceso cortado a chips estadounidenses cruciales impidió que la compañía vendiera sus teléfonos."Definitivamente fuimos impactados por la escasez de chips... y las sanciones de Estados Unidos", dijo un portavoz de Huawei, quien agregó que la venta de la marca de teléfonos inteligentes Honor de la compañía también había contribuido a la caída en la división de electrónica de consumo.El negocio clave de Huawei de vender equipos de infraestructura a operadores de telecomunicaciones también disminuyó, cayendo un 14.2 por ciento.El negocio empresarial, que incluye soluciones digitales para ciudades inteligentes, finanzas, transporte, energía, manufactura y educación, fue el único segmento de crecimiento, con un alza del 18.2 por ciento con respecto al año pasado.Huawei está tratando de girar hacia áreas de software y negocios que no corren el riesgo de la presión de Estados Unidos, según un memorando interno del fundador y CEO Ren Zhengfei visto por Reuters en mayo."Nuestro objetivo es sobrevivir y hacerlo de manera sostenible", dijo Eric Xu, presidente rotatorio de Huawei, en un comunicado sobre los resultados. "Hemos establecido nuestras metas estratégicas para los próximos cinco años".La compañía comenzó a implementar su sistema operativo Harmony en junio, lo que significa que ya no depende completamente de la plataforma Android de Google.Las sanciones de Estados Unidos prohibieron a Google brindar asistencia técnica a los nuevos modelos de teléfonos.Huawei también está experimentando un fuerte crecimiento en su negocio de servicios en la nube, más del doble en tamaño en el primer trimestre para tomar una participación de mercado del 20% en China, según Canalys.Con información del Financial Times