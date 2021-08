Tiene julio récord de crímenes en sexenio estatal

La violencia ligada a la delincuencia organizada golpeó a Nuevo León en julio, al registrarse el mayor número de homicidios de cualquier mes en el sexenio del Gobernador Jaime Rodríguez.Según el reporte de la Fiscalía General de Justicia, hubo 108 crímenes en julio.Esto implica un incremento del 10 por ciento en relación al mes anterior, que registró 98 homicidios.El delito va al alza desde marzo de este año, cuando se cometieron 81 asesinatos, y desde entonces no ha bajado.El Consejo Ciudadano de Seguridad respaldó la versión de que células delictivas han agravado la violencia en la entidad, en medio de una disputa por el control de venta de narcomenudeo."Reconocemos que la situación que vivimos es muy delicada actualmente", advirtió la presidenta del organismo, Ana María Esquivel, "más especialmente en materia de homicidios, y la percepción ciudadana no mejora en temas relacionados con la seguridad."Pendientes hay muchos", destacó, "es importante investigar y buscar la forma eficaz de reducir los homicidios".Los 108 homicidios el mes pasado también representan para el estado un aumento del 80 por ciento en comparación con julio del 2020, ya que hace un año se registraron 60 homicidios.El mes con más crímenes en el sexenio era marzo del 2019, con 105 muertes, y no se tenía una cantidad tan alta desde septiembre del 2012.De acuerdo con la tendencia, el Gobernador dejará su cargo con las mismos números en robo de vehículos que con los que comenzó su Administración hace seis años.En este delito, Nuevo León registró en julio pasado 377 casos, cantidad similar a la que promedió Rodríguez en su primer año de Gobierno.El total de vehículos robados en julio implicaron un aumento del 67 por ciento en relación al mes anterior.