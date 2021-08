Tiene Tigres accidentado triunfo

en Mazatlán

Jesús Carvajal

Los Tigres golearon 3-0 al Mazatlán FC, pero la velada no fue perfecta en Sinaloa, pues cuatro de sus jugadores resultaron lesionados en el Estadio "Kraken".Nicolás Diente López marcó un doblete para sumar 5 goles en tres paridos, y Carlos González se apunto con otro tanto, para dar la victoria a los felinos que ligaron dos triunfos y ya cuatro juegos sin perder, llegando a 11 puntos ante un rival que se quedó con 10 hombres al minuto 22 y con 9 al 77'.Lo lamentable fue que en 24 minutos Tigres ya sumaba tres lesionados. Leo Fernández, apenas al minuto 5, y Rafael Carioca al 9', ambos por molestias musculares; al 24', Juan Pablo Vigón, de un tobillo, pues recibió un pisotón de Richard Ríos, quien fue expulsado tras una revisión en el VAR.El otro lesionado, aparentemente también de manera muscular, fue Luis "Chaka" Rodríguez, al 63'.En el caso de Vigón, éste regresó a jugar lesionado e intentó terminar el primer tiempo, pero no aguantó más y fue sustituido al minuto 34 por Florian Thauvin, quien puso una asistencia en el gol de "Charli".Al perder a sus tres elementos de creación y pese a tener superioridad numérica desde el minuto 22, Miguel Herrera no aprovechó para ajustar y dejó todo el primer tiempo a los tres defensas centrales.A Leo lo sustituyó por Luis Quiñones, a Carioca por Ayala y a Vigón por Thauvin, y Tigres no terminó por acomodarse.Incluso con 11 o 10 hombres Mazatlán, que se quedó con 8 puntos, les generó, como al 17' con una volea peligrosa de Camilo Sanvezzo que rosó un poste, aunque González también estrelló una en el poste de parte de los felinos.Ya para el segundo tiempo, Herrera mandó a su cuadro reordenado, rompiendo la línea de cinco defensas, al mandar a Carlos Salcedo a la lateral izquierda y desde esta posición a una doble contención a Javier Aquino con el novato Ayala.Florian se fue a jugar por derecha, como le gusta, a perfil cambiado; Quiñones se abrió por izquierda y "Diente" quedó suelto, ubicándose en punta sólo González.El 1-0 fue al 48' con cabezazo de González, con un preciso centro del francés. El 2-0 llegó al 54' cuando Aquino robó el balón y dentro del área cedió a López, quien con calma definió de zurda.La cuenta la cerró al 81' el mismo "Diente" a través de penal, el cual fue marcado por el VAR, pues el árbitro Eduardo Galván no había detectado una mano de Bryan Ocula.El nazareno también recurrió al VAR para expulsar a Camilo Sanvezzo al 77' por una falta sobre Jesús Dueñas.Tigres cerró así una noche feliz por el triunfo, pero de incertidumbre por sus lesionados.