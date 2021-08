Tiran aguas negras

en Río La Silla

Elena S.Gaytán

URGE CAMBIAR REGISTRO

Otra vez, el registro que contamina conse desbordó, a una semana de haber sido reparado por personal de Agua y Drenaje.El pasado, trabajadores de dicha institución acudieron al pozo ubicado en una de las afluentes del río, en un tramo entre Camino Al Diente y la calle San Cristóbal, tras múltiples reportes de vecinos por contaminación ambiental.Una fuente del Departamento de Control de Descargas, de Agua y Drenaje, informó que el personal de AyD había retirado un tapón de basura que ocasionaba el desbordamiento de aguas negras.Este problema lleva más de una década, y no era atendido debido a que sucede de manera esporádica, principalmente, en temporada de lluvias."Cada que llueve fuerte, se incrementan las aguas negras que salen del registro. Agua y Drenaje no les da mantenimiento", dijo, paseante de la zona.De acuerdo con Velasco, los efectos por la contaminación ambiental son visibles hasta por 10 meses.En un recorrido de Edición La Silla, que se realizó dos días después de la reparación del registro, todavía se alcanza a percibir el mal olor y los desechos sobre el agua del río."Creo que hace falta una actualización y un buen mapeo por parte de Agua y Drenaje, para que ubiquen los registros que tienen, principalmente en ríos y arroyos."Las aguas negras están afectando de manera directa la flora y la fauna del río, y Agua y Drenaje debería mitigar los daños en cuanto reportemos los desbordamientos", aseguró, vecina de Lomas Mederos.Una semana después del retiro de tapón de basura, Velasco reportó una nueva fuga, el 16 de agosto, pasadas las 19 horas.Sin embargo, los trabajadores de AyD no acudieron a la zona.Debido a esto, los vecinos no creen que la solución dada por Agua y Drenaje, el 10 de agosto, haya sido efectiva.El Río La Silla es un área visitada para esparcimiento, por familias que nadan y disfrutan del lugar."El problema de aguas negras se suma a que el Río parece un balneario"."Es un daño ambiental lo que está pasando en el río, está siendo contaminado por aguas negras"."Desde hace 10 años existe este problema, pero no nos hacen mucho caso, porque sólo sucede en temporada de lluvias"."Constantemente, las aguas negras se derraman sobre el río y lo contaminan. Esperamos que este arreglo sea suficiente".