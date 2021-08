Tlatelolco, el lugar de la resistencia

04 min 30 seg

Yanireth Israde

Los mitos de ayer... y de hoy

Hora de publicación: 21:00 hrs.

Aunque la conquista suele referirse principalmente a Tenochtitlan, el último lugar de la resistencia fue Tlatelolco, señala el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, coordinador del ciclo que conmemora, en El Colegio Nacional (Colnal), cinco siglos de este episodio histórico."En busca de Tenochtitlan y Tlatelolco" es el título del encuentro que se transmitirá en vivo a partir de este lunes y hasta el viernes por las redes sociales del Colnal, y reunirá a los arqueólogos Leonardo López Luján, Patricia Ledesma, Raúl Barrera Rodríguez y Salvador Guilliem Arroyo."Las dos fueron ciudades mexicas; Tenochtitlan, al parecer, fundada primero, en 1325, y Tlatelolco un poco después, en 1337. Sin embargo entran en conflicto en un momento dado y finalmente Tenochtitlan conquista a sus hermanos de Tlatelolco, los somete hacia 1473, cuando gobernaba Axayácatl en Tenochtitlan y Moquíhuix en Tlatelolco."Por lo general se habla, cuando se refiere a la conquista, sobre todo de Tenochtitlan, sin embargo Tlatelolco fue el lugar de la última resistencia de esa primera fase de la conquista, que fue la toma de las dos ciudades mexicas. Ya después vendrían otras conquistas para otras regiones de Mesoamérica y el norte de México", explica en entrevista el autor de Muerte a filo de obsidiana.Ambas ciudades, aclara, tienen una presencia relevante y una no desdibuja a la otra.Durante cinco conferencias, una cada día a las 18:00 horas, se presentarán los aportes de la arqueología al conocimiento de los mexicas, y cómo éstos complementan la información provista por las fuentes históricas, detalla el investigador emérito del INAH, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007.Matos ofrecerá este lunes, en la primera de ellas, un panorama de las principales investigaciones en el transcurso del tiempo."Empezando en 1790, hace ya más de 200 años, cuando son encontradas, precisamente en la Plaza Mayor, el hoy Zócalo, tres esculturas mexicas: la Coatlicue, el 13 de agosto -fíjate qué coincidencia-, la Piedra del Sol o Calendario Azteca el 17 de diciembre del mismo año y, al año siguiente, la Piedra de Tizoc."Esto es estudiado por un sabio de la época, don Antonio de León y Gama, quien publica el libro Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, en el cual da a conocer sus interpretaciones con los conocimientos de la época y después haré ver cómo otros sabios también intervienen para tratar de profundizar en el conocimiento de este pueblo, por ejemplo Humboldt, que llega a México en 1803 y escribe sobre diferentes lugares de Mesoamérica, por cierto, también habla de la Piedra del Sol y de Coatlicue y la de Tizoc", expone.Repasará estudios como los de Alfredo Chavero, Leopoldo Batres y Manuel Gamio, hasta llegar al Proyecto Templo Mayor (PTM) y al Programa de Arqueología Urbana (PAU), fundados respectivamente en 1978 y en 1991 por Matos.Corresponderá a López Luján, director del PTM, detallar los hallazgos e investigaciones en el Templo Mayor; mientras Barrera, a cargo del PAU, expondrá los referentes al Recinto Sagrado de Tenochtitlan y Guilliem, quien encabezó el Proyecto Tlatelolco, abordará lo relativo al sitio.El día 13 de agosto, la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, junto a Matos, destacará la relevancia de este recinto y de la zona arqueológica para la difusión de la cultura mexica.A los mitos que históricamente se han propagado sobre la conquista, por ejemplo las naves quemadas de Hernán Cortés, se suman ahora otros, como la fecha de 1321 para la fundación de Tenochtitlan, establecida en las conmemoraciones oficiales para hacerla empatar con las efemérides de la caída de la ciudad mexica, en 1521, y la consumación de la Independencia, en 1821, indica Matos."He dicho y escrito que hay una serie de elementos que no son ciertos, un ejemplo que nos enseñaban desde la primaria es que Cortés había quemado sus naves, lo cual es falso. Otro es que la Malinche, los tlaxcaltecas y otros pueblos fueron traidores porque apoyaron a Cortés. No, no son traidores."Malinche era una mujer muy preparada, muy inteligente, hablaba varias lenguas prehispánicas y no era mexica. Si lo hubiera sido estaría traicionando a su pueblo, pero no lo era, igual que los tlaxcaltecas, que estaban en constante zozobra en relación al imperio que los rodeaba territorialmente, entonces lo que hicieron fue defenderse de una expansión enorme del imperio mexica que sometía a grupos indígenas para aplicarles un tributo, lo cual fue contraproducente porque esos pueblos obviamente crearon alianzas con Cortés para poder vencer a Tenochtitlan y librarse del yugo mexica", explica.Los hechos históricos deben inscribirse en su dimensión verdadera, insta."Nuestra historia es muy rica y no se necesita acudir a todos esos mitos y, lo más grave, que todavía en pleno siglo 21 se nos quieran crear nuevos mitos, como el de 1321".