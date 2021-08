Toma AMLO fin de semana para revisar informe

02 min 00 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 14:26 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador suspenderá sus actividades públicas este fin de semana, ya que dedicará estos días a revisar su Tercer Informe de Gobierno, que presentará el próximo primero de septiembre.Esta tarde, usuarios de Twitter reportaron que el Mandatario abordó un vuelo 804 de Aeroméxico, con destino a la ciudad de Villahermosa, en Tabasco.De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, López Obrador viaja acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y de su hijo menor, Jesús Ernesto.Al llegar a Villahermosa, se trasladará por tierra hasta su casa ubicada en Palenque, Chiapas.Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo informó que el fin de semana no tendrá actividades públicas ni giras de trabajo como acostumbra hacerlo.Según explicó, dedicará el tiempo a redactar el discurso que pronunciará en la ceremonia cívica del próximo martes 24 de agosto, con motivo de la firma de los Tratados de Córdoba, con los que se acordó la Independencia de México en 1821.Detalló que en esa la ceremonia, a realizarse en Veracruz, participará como invitado el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien realizará una visita oficial al País entre el 23 y el 26 de agosto."Voy precisamente allá, voy a Palenque, voy a escribir dos días, tengo que hacer el discurso sobre los Tratados de Córdoba, que es para el día martes 24. Viene el presidente de Ecuador ese día, martes 24", dijo.López Obrador adelantó que también revisará el discurso que pronunciará el próximo primero de septiembre, durante un acto en Palacio Nacional, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno al Congreso.Se prevé que por las restricciones sanitarias de la pandemia, la ceremonia se realice en el patio central de Palacio Nacional, con pocos invitados."Estoy escribiendo, revisando ya mi informe para el día 1º. Y necesito también ver los árboles y escuchar a los pajaritos y a las guacamayas, me hace falta, me hace falta. Entonces, nos vemos el lunes", expresó.