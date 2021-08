Toman ventaja en México autos asiáticos

Frida Andrade

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La mayor disponibilidad de microchips y preferencia de los consumidores mexicanos dan ventaja a los autos asiáticos.Tan sólo en el primer semestre, las ventas de autos de esa región aumentaron en 52 mil unidades y lograron acaparar 55 por ciento del mercado.En este periodo, las armadoras de Asia han vendido 287 mil 183 autos en México, superando las 235 mil unidades del mismo periodo de 2020, lo que significa que arrebataron mercado a marcas estadounidenses.La escasez de semiconductores ha sido una de las razones por las cuales las asiáticas llevan ventaja, pues tienen mayor disposición de éstos, dijo Armando Soto, presidente de la consultora Kaso y Asociados."Son las marcas que tienen autos disponibles; la escasez de microchips ha afectado más a las americanas y algunas europeas."Tanto Japón como Corea tienen plantas de fabricación de microchips y no se han visto tan afectadas", explicó.En 2019 y 2020, las armadoras asiáticas tenían 54 por ciento del mercado nacional y las estadounidenses 25 por ciento.En el primer semestre de este año, la producción de Chrysler en México creció 1.9 por ciento y la de GM 13 por ciento, pero las japonesas Nissan y Honda subieron 46 y 51 por ciento, de manera respectiva, detalló Soto.Una situación similar ocurrió en Estados Unidos, donde Ford incrementó su producción 9 por ciento, mientras que Kia casi 60 por ciento, agregó.Isidoro Massri, director de JAC México, armadora de origen chino, explicó que también influye que el consumidor mexicano tiene sus propias exigencias, que son distintas a las de estadounidenses o europeos, por ello la marca adapta los productos en su planta ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo."Lo que JAC ofrece es una 'tropicalización' a la medida de cada uno de los países donde se tiene planta de ensamble y eso lo que nos permite tropicalizar cada uno de los modelos de manera en que puedan ser no sólo para México, sino para el uso y costumbre de los mexicanos", afirmó Massri.Mazda es otra empresa asiática con gran interés en el territorio nacional, que lo demuestra al haber instalado su planta en Salamanca, Guanajuato.Es la primera planta fuera de Japón de esta automotriz y México se ha convertido en el sexto mercado más importante en términos de volumen de ventas, resaltó Lorena Marin, gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Mazda en México.El País es un mercado importante también para la armadora china BAIC, destacó Víctor Amores, director de Mercadotecnia en Grupo Picacho, que distribuye la marca en territorio nacional."México es la entrada al mercado de América del Norte; el posicionamiento no sólo geográfico sino estratégico sumado a la experiencia País en la región, provoca para el resto de América Latina que las marcas estén hambrientas de fortalecerse en el mercado mexicano con vistas al futuro", dijo el directivo.Asimismo, la seguridad y el medio ambiente son características que el consumidor nacional demanda, comentó Guillermo Díaz, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México."Últimamente nos hemos encontrado con un mercado mexicano cada vez más receptivo a la calidad, seguridad de los vehículos y tecnologías amigables con el medio ambiente", expresó Díaz.Las marcas asiáticas también destacan por su novedad y diseño de sus modelos, además de la calidad de los servicios posventa que son superiores a otras marcas, agregó Soto.