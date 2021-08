Transformadores

Entre tantas desgracias y desastres naturales, llega como buena noticia la transformación de las reglas no escritas de participación en la vida pública. Es un logro conjunto del Presidente y de sus opositores.



Reconozcamos, de entrada, la destrucción del sistema de partidos tradicional. Se han achicado y marginado de los grandes debates nacionales, se concentran en administrar sus prerrogativas y en meter a sus cuadros en los cargos públicos. Las batallas por el México del futuro las libran la 4T, que obedece al Presidente, y una abigarrada constelación de actores. Hay de todo: medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil (OSC), Instituto Nacional Electoral, empresarios, etcétera.



Con ese marco detallo una de las batallas del Presidente centrándome el día de hoy en las OSC. En la mañanera del 6 de mayo, Nancy Flores, de la revista Contralínea preguntó al Presidente sobre el financiamiento de Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El Presidente reaccionó en ese momento con celeridad, estrategia y táctica: "si es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos". Como la información era verídica, el tema se instaló durante varias semanas en las mañaneras, los medios, las redes sociales y las relaciones bilaterales.



El Presidente lanzó acusaciones severas. A la embajada de Estados Unidos le dijo que "maiceaba" a las OSC, y Artículo 19 y MCCI fueron acusados de golpistas y traidores a la patria. Se hizo evidente el entrañable rencor del Presidente a MCCI. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos pidiéndole que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) suspendiera el financiamiento a MCCI y el representante del partido Morena ante el INE acusó a MCCI de usar financiamiento extranjero para influir en el proceso electoral.



¿En qué terminaron los obuses? Artículo 19 y MCCI negaron las acusaciones y la segunda contraatacó diciéndole al Presidente que actuaba en la ilegalidad por utilizar información posiblemente proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria. Washington guardó silencio primero y luego respondió con un memorándum del presidente Joe Biden anunciando que Estados Unidos seguiría apoyando a organizaciones extranjeras dedicadas a combatir la corrupción. El último clavo lo puso la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, la cual desestimó la queja de Morena diciéndole que no había demostrado las acusaciones contra MCCI.



Días después llegó la vicepresidenta Kamala Harris a México. Hay quien dice que sí habló del tema con el Presidente, otros lo niegan. Lo cierto es que la visita culminó con un hecho altamente simbólico: el presidente mexicano y la vicepresidenta estadounidense fueron testigos de honor de un memorándum entre la Cancillería y la criticada USAID. Fue un reconocimiento tácito de la derrota.



El incidente es parte de un patrón. El Presidente fustiga a algún actor y, si puede, ordena medidas para castigarlo; los aludidos se defienden en medios o legalmente y continúan con sus actividades. Lo mismo pasa con los medios de comunicación que, pese a lo dicho en las mañaneras, ejercen cotidianamente su libertad de expresión y acción. Cuando el Presidente gana alguna batalla lo celebra; cuando pierde, a veces repela; pero por lo general se calla asumiendo, hay que reconocerle, con entereza sus tropiezos.



Ignoro cuál vaya a ser el desenlace del gobierno de López Obrador. Falta mucho tiempo para hacer un balance de su intenso sexenio incluyendo su estilo personal de gobernar. Persisten las tendencias iniciadas en los años ochenta del siglo pasado: retrocede y se achica el poder presidencial, se empoderan los actores sociales. El Presidente hace lo que puede para darle permanencia a su proyecto, pero veo difícil, muy difícil, su éxito. Sabe lo que quiere, pero no puede alcanzarlo. Canceló el financiamiento a las OSC, pero han aumentado según el registro del Indesol. En mayo de 2018 había 39,672; en junio de 2021 hay 43,364.



Tenemos un Presidente que asume sus derrotas y reconoce -aunque a veces critica- a los actores empeñados en cambiar a México. Es muy posible que ambos reciban la medalla de los protagonistas de las transformaciones. Por diferentes razones se la merecen.





Colaboraron Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda.



@sergioaguayo









Profesor de El Colegio de México, donde coordina el Seminario sobre Violencia y Paz. Profesor visitante de la Universidad de Harvard. Autor de docenas de libros y artículos académicos. Escribe en medios impresos desde 1971. Panelista de Primer Plano (Canal 11). Ha presidido y participado en diferentes organismos civiles.