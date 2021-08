Tras bono millonario, tendrán súper fondo

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Además de disfrutar durante los tres años de Legislatura un bono de gestoría de 67 millones 032 mil pesos anuales, los Diputados se retirarán del Congreso local con una megabolsa de despedida, que suma su fondo de ahorro, prima vacacional y aguinaldo.Los 27 Diputados locales que permanecieron los tres años en el Congreso accederán cada a uno a 929 mil 061 pesos, mientras que los 15 restantes percibieron una cantidad menor porque pidieron licencia.El casi millón de pesos que recibirá cada legislador incluye los 798 mil 272 pesos de fondo de ahorro de los tres años de Legislatura, así como 110 mil pesos de proporcional de aguinaldo y unos 20 mil 789 pesos de prima vacacional.El ahorro procede del descuento quincenal a su dieta y de otra parte que proporciona el Congreso.Del 2018 al 2019, a cada uno de los legisladores se les descontó por quincena 4 mil 158 pesos y del 2020 al 2021 la cifra aumentó a 13 mil 304 pesos.Cada uno de los Diputados que no pidió licencia ahorró 399 mil 136 pesos y el Congreso otorgó otra cantidad similar para dar un total de 798 mil 272 pesos.De los 15 legisladores que pidieron licencia, 10 regresaron y recibirán el recurso antes de que finalice la Legislatura. Otros cinco Diputados ya no regresaron al Congreso y no hay constancia de que ya se les haya entregado el ahorro.El fondo de ahorro para los actuales Diputados locales es ligeramente menor al de la Legislatura 74, quienes se llevaron 818 mil 224 pesos por ese concepto.Aunado al recurso de despedida, cada uno los legisladores recibió, aparte de su dieta mensual, que es de 83 mil 154 pesos, un bono de gestoría de 133 mil pesos mensuales que no fue transparentado durante los tres años.El bono pasó de 8.8 millones en el 2015 a más de 67 millones de pesos en el 2021.