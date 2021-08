Tras escándalo, prueba Puebla a Dieter Villalpando

02 min 30 seg

Édgar Contreras

Hora de publicación: 13:14 hrs.

Dieter Villalpando se juega en dos semanas su futuro con el Puebla.Después de librar la orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, el ex jugador de las Chivas ya entrena con La Franja, con miras a convertirse en uno de los refuerzos."Estamos trabajando, no está cerrado. Dieter es un jugador que va a estar a prueba un par de semanas, tiene una inactividad de un semestre, queremos ver en qué condiciones se encuentra en lo condicional, emocional y futbolístico, si consideramos que puede ser un elemento de aporte vamos a tomar la decisión de incorporarlo, si no está en las condiciones de sumar y ser un aporte y no un relleno, no lo consideraremos", comentó el técnico Nicolás Larcamón.Con respecto a una posible incorporación de Fernando Beltrán, se limitó a decir que son varios los nombres que manejan.Puebla empató como visitante contra Monterrey y cayó en casa frente a las Chivas, pero en el Puebla saben que la competencia es larga, de cara a la visita frente al América."El torneo que queremos construir no está basado en una carrera de velocidad de las primeras cuatro fechas."Miedo a nadie, somos un equipo que hemos demostrado nuestra valía, podemos competir independientemente del rival o la condición de visitante o local seguimos en la línea de ser un equipo atrevido, osado, y que salta a jugar de una manera valiente y muy competitiva", dijo.Larcamón expresó su opinión sobre los cuestionamientos al armado del plantel."Me parece que las salidas en un proyecto del que sabemos en qué está basado, se planteó una estrategia institucional para lograr sanear cuestiones económicas, la salida de jugadores que eran piezas importantes estaba prevista para proyectar la salud financiera."Uno como entrenador siempre vela por los intereses deportivos, pero conoce un poco la política del club y teníamos prevista la salida de Santiago (Ormeño), Chava (Reyes), a la de Omar (Fernández) fue un poco repentina, coincidió con la salida de la gerencia anterior, estamos convencidos de que con el plantel que tenemos y armamos y a la espera de un último refuerzo vamos a conformar una plantilla que nos permita competir muy bien", mencionó.Por ahora solo se enfoca en ganar el sábado en el Estadio Azteca, contra las Águilas del América."Tenemos una esencia, una propuesta que desconoce de plantear una propuesta especulativa o defensiva, es el momento de ratificar convicciones, seguir adelante en la búsqueda y no hacer la excepción en el Azteca el sábado, confiados en nuestra capacidad de saltar a la cancha y hacer un gran partido basado en nuestra esencia", expresó Larcamón.@ContrerasCANCHA